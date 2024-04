Descoberto salão de banquetes em Pompeia

De Euronews

Local está decorado com frescos representando figuras mitológicas e seria utilizado para banquetes ou tertúlias.

Arqueólogos em Pompeia descobriram um salão de banquetes com um estilo único de frescos nas paredes. O salão fica na na secção Régio IX era provavelmente utilizado para banquetes noturnos regulares e abre-se para um pátio com uma longa escadaria que conduz ao primeiro andar.

As paredes estão pintadas quase totalmente de preto, com pequenas figuras humanas. Para os investigadores, este estilo tinha um objetivo simultaneamente prático e artístico: "As paredes eram pintadas de preto para evitar que o fumo dos candeeiros a petróleo se visse nas paredes. As pessoas encontravam-se para jantar depois do pôr-do-sol e a luz bruxuleante dos candeeiros tinha o efeito de fazer com que as imagens parecessem mover-se", explica Gabriel Zuchtriegel, diretor do Parque Arqueológico de Pompeia.

Pensa-se que as figuras pintadas são figuras míticas ligadas à guerra de Tróia, como Helena de Tróia, Apolo, Páris e Cassandra.

Segundo os especialistas, este era um local requintado para entretenimento em momentos de convívio, quer fossem banquetes ou tertúlias, e que remete para um estilo de vida elegante, que se reflete na dimensão do espaço e na presença de frescos e mosaicos.