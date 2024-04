Apresentado novo passeio pedestre no Fórum Romano

Projeto pretende fazer do local arqueológico uma "zona de encontro e passeio", aproximando o público do património.

Mergulhar nas escavações arqueológicas mais famosas do mundo é o objetivo de um novo projeto apresentado esta terça-feira em Roma.

O vencedor de um concurso internacional para a criação de um novo passeio pedestre por entre o Fórum Romano, no coração da capital italiana, foi anunciado na presença do presidente da Câmara de Roma e do ministro da Cultura de Itália.

O projeto de um gabinete de arquitetura italiano foi escolhido entre 23 outras propostas pelo júri, que considerou ser o que melhor respondia a todos os requisitos, incluindo a proximidade do visitante com os monumentos arqueológicos. O objetivo é proporcionar a todos uma melhor compreensão desta área.

Explica Roberto Gualtieri, presidente da Câmara de Roma: "O principal objetivo é tornar esta área mais acessível e compreensível, mostrando o seu extraordinário património arqueológico. Simultaneamente, o objetivo é devolver este local à cidade, permitindo que tanto os romanos como os visitantes desfrutem da sua beleza. Este objetivo não se limita a uma simples visita ao local. Trata-se de ver esta zona como um espaço maravilhoso para as pessoas se encontrarem ou passearem"

O projeto custará cerca de 18 milhões de euros e é um dos maiores investimentos para um local arqueológico na capital.

Entrada no Coliseu passa a ser controlada

A segurança e a sobrelotação são alguns dos desafios que sítios como este podem enfrentar. De acordo com o Ministro da Cultura de Itália, as lições aprendidas com experiências anteriores serão cruciais.

No mais famoso monumento de Itália, o Coliseu, foram introduzidos bilhetes nominativos, para limitar o número de visitantes: "No Coliseu, introduzimos os bilhetes nominativos para responder à necessidade de garantir a segurança e gerir a sobrelotação", explica o ministro da Cultura, Gennaro Sangiuliano. "Apenas um número específico de pessoas será autorizado a entrar, uma vez que o acesso ao Coliseu é agora limitado devido à implementação dos bilhetes nominativos".

Com o Coliseu a registar um aumento de 24% de visitantes em 2023, em comparação com o ano anterior, a popularidade deste novo projeto parece assegurada.