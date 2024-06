Noite de S. João: conheça a sua origem e onde é celebrada

A noite de S. João é celebrada em vários países pelo mundo, todos eles com diferentes tradições. No entanto, sabia que se trata de uma celebração que remonta a tradições antigas e pagãs?

PUBLICIDADE

O S. João é celebrado ao redor do mundo, com tradições que variam de país para país. Tanto em Portugal como em Espanha, a noite de S. João acontece de 23 para 24 de junho, reunindo pessoas, muita música e comida.

Muitas pessoas atribuem a noite de S. João a um acontecimento difundido pelo cristianismo, no entanto, a sua verdadeira origem remonta a um período mais antigo.

Origem da noite de S. João

A noite de S. João combina tradições pegãs e cristãs, pelo que poderíamos falar de uma tradição mista que provém de crenças místicas, quer de uma religião, quer da astrologia, uma vez que o solstício de verão acontece por esta altura, sendo o dia mais longo e a noite mais curta do ano.

Antes da cristianização, muitas culturas celebravam o solstício de verão [a 21 de junho no hemisfério norte e a 21 de dezembro no hemisfério sul] como uma época mágica. Acreditava-se que nesta data os poderes da natureza estavam no seu auge e, por isso, acendiam-se fogueiras para afastar os maus espíritos e atrair a boa sorte.

A noite de S. João De Jules Breton https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37950241

Com a chegada do cristianismo, a Igreja adaptou estas festividades pagãs. Desta forma, a noite de S. João, na altura conhecida como a noite de verão, ficou ligada ao nascimento de João Batista, que, segundo a Bíblia, nasceu seis meses antes de JesusCristo.

A data do nascimento de João Batista é celebrada a 24 de junho. As fogueiras e os rituais mantiveram-se, mas agora associados a João Batista.

Noite de S. João pelo mundo fora

A noite de S. João é, assim, um celebração anual que assinala o nascimento de S. João Batista e que é festejada a 24 de junho. Alguns dos países onde é celebrada incluem:

Inglaterra : onde é conhecida como "Midsummer" ou "St. John's Eve". O solstício é celebrado com fogueiras e festivais;

: onde é conhecida como "Midsummer" ou "St. John's Eve". O solstício é celebrado com fogueiras e festivais; Irlanda: conhecida por "Oíche San Seáin", "Oíche Fhéile Eoin" ou "Bonfire Night". Acendem-se fogueiras e realizam-se festivais;

conhecida por "Oíche San Seáin", "Oíche Fhéile Eoin" ou "Bonfire Night". Acendem-se fogueiras e realizam-se festivais; Espanha : onde é especialmente popular e é conhecida por "Noche de San Juan", "Fiesta de San Juan" ou "Víspera de San Juan";

: onde é especialmente popular e é conhecida por "Noche de San Juan", "Fiesta de San Juan" ou "Víspera de San Juan"; Portugal : na "noite de S. João", acendem-se fogueiras e salta-se sobre elas;

: na "noite de S. João", acendem-se fogueiras e salta-se sobre elas; Itália : conhecida como "La notte di San Juan", é celebrada de diferentes formas consoante a região, podendo recorrer-se a lanternas, fogo de artifício e fogueiras;

: conhecida como "La notte di San Juan", é celebrada de diferentes formas consoante a região, podendo recorrer-se a lanternas, fogo de artifício e fogueiras; Noruega : com a celebração do "Jonsok";

: com a celebração do "Jonsok"; Dinamarca : onde se celebra o "Sankthans";

: onde se celebra o "Sankthans"; Suécia : com a festa de "Midsommar";

: com a festa de "Midsommar"; Finlândia : onde se chama "Juhannus";

: onde se chama "Juhannus"; Estónia: com a celebração de "Jaanipäev".

Na América do Sul, a festa de S. João é celebrada sobretudo no nordeste da Argentina, no Brasil [onde é conhecida por "Festas Juninas"], na Bolívia, na Colômbia, em Cuba, no Chile, no Equador, no Paraguai, no Peru, em Porto Rico e na Venezuela. Nestes países, a noite de S. João está relacionada com antigas tradições e lendas espanholas, como a Leyenda de la Encantada, la Xana.

Celebrações e crenças comuns nesta noite

Na maior parte dos países, acendem-se e saltam-se fogueiras para afastar as más energias e apagar o passado, numa tentativa de começar de novo e sentir uma sensação de renovação.

As celebrações mais populares são:

Acender fogueiras: Acendem-se fogueiras para afastar as más energias e purificar o ambiente;

Acendem-se fogueiras para afastar as más energias e purificar o ambiente; Saltar em cima das chamas ou das ondas do mar: Acredita-se que saltar para o fogo ou para as ondas do mar permite concretizar desejos e atrair boa sorte;

Acredita-se que saltar para o fogo ou para as ondas do mar permite concretizar desejos e atrair boa sorte; Rituais com água e ervas medicinais : Algumas pessoas lavam a cara com água como um pedido de saúde e beleza para o próximo ano;

: Algumas pessoas lavam a cara com água como um pedido de saúde e beleza para o próximo ano; Queima de uma madeixa de cabelo: Algumas tradições menos enraizadas incluem a queima de uma madeixa de cabelo para aumentar a felicidade do casal;

Algumas tradições menos enraizadas incluem a queima de uma madeixa de cabelo para aumentar a felicidade do casal; Coroas de flores : As coroas de flores são utilizadas como símbolo da natureza e da fertilidade. As pessoas usam-nas na cabeça ou penduram-nas nas portas;

: As coroas de flores são utilizadas como símbolo da natureza e da fertilidade. As pessoas usam-nas na cabeça ou penduram-nas nas portas; Danças e música : As celebrações incluem frequentemente danças tradicionais e música festiva;

: As celebrações incluem frequentemente danças tradicionais e música festiva; Rituais de adivinhação: Algumas pessoas efetuam práticas de adivinhação, como a leitura das cinzas de uma fogueira ou a utilização de ervas mágicas;

Algumas pessoas efetuam práticas de adivinhação, como a leitura das cinzas de uma fogueira ou a utilização de ervas mágicas; Comida e bebida: As festividades incluem frequentemente banquetes com pratos típicos da época, como fruta e produtos frescos.

Noite de S. João em Portugal e em Espanha

Porto

A noite de S. João é uma das celebrações mais emblemáticas em Portugal e, em particular, da cidade do Porto. Esta festa atrai milhares de visitantes e residentes que participam numa noite repleta de tradições, música, dança e alegria.

Para além das fogueiras, é comum assistir a costumes como o alho-porro, que é utilizado para bater levemente na cabeça das pessoas para dar boa sorte e trazer proteção. Também é frequente verem-se balões de papel a voar e a iluminar o céu, criando um espetáculo visual impressionante. Outra tradição são os martelinhos de S. João, que são utilizados para bater na cabeça das pessoas, numa brincadeira amigável. Esta última tradição começou por volta dos anos 60 e tornou-se numa importante marca da noite de S. João.

Alicante

Em Espanha, uma das mais conhecidas celebrações da noite de S. João acontece em Alicante, atraindo milhares de pessoas e envolvendo a cidade numa série de eventos e atividades festivas.

Entre as tradições mais comuns de Alicante, como forma de celebrar a véspera de S. João, estão o desfile de Folclore, onde grupos folclóricos percorrem as ruas da cidade vestidos com trajes típicos, a cantar e a dançar. Para além disto, é frequente assistir-se a espetáculos pirotécnicos conhecidos por "mascletàs" na Praça dos Luceros. Outro ritual são os banhos nas praias de Alicante, que devem acontecer por volta da meia noite, no dia 24 de junho, sendo este um ritual que simboliza a purificação e a renovação.