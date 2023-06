O Quilombo de Mato do Tição, uma comunidade erguida por antigos escravos no sudeste do Brasil, festeja a véspera de São João de uma forma muito particular.

O Quilombo de Mato do Tição, uma comunidade erguida por antigos escravos no sudeste do Brasil, festeja a véspera de São João de uma forma muito particular. Os afro-brasileiros caminham descalços sobre uma cama de brasas ardentes e fazem uma fogueira de sete metros de altura.