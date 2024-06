Porque é que o Tajiquistão proibiu o lenço na cabeça?

De Ramazan Dengiz

A proibição dos lenços de cabeça no Tajiquistão é vista como um reflexo da linha política que o governo tem vindo a seguir desde 1997.

35 projetos de lei do Tajiquistão, incluindo a proibição do uso de lenços de cabeça, foram assinados pelo Presidente Imamali Rahman na quinta-feira.

A decisão proíbe o uso de qualquer vestuário com símbolos islâmicos, incluindo a tradição secular conhecida no Tajiquistão como "iydgardak", em que as crianças vão de porta em porta para recolher dinheiro para a mesada nos feriados.

Com esta alteração, o Governo pretende "proteger os valores culturais nacionais", "prevenir a superstição e o extremismo" e "evitar o desperdício durante as festas e cerimónias".

Consequentemente, quem violar as leis será multada em 7.920 somoni tajiquistaneses (690 euros) se for um civil, 54.000 somoni (4.700 euros) se for um funcionário público e 57.600 somoni (5.012 euros) se for uma autoridade religiosa.

No Tajiquistão, todas as tendências extremistas fazem parte dos tabus mais importantes do país. Existem atualmente 18 organizações terroristas e movimentos políticos na lista de proibições do país. Organizações como o ISIS e a Al-Qaeda, bem como o Partido da Ressurreição Islâmica do Tajiquistão (TIDP) e o Grupo-24, que foram encerrados em 2015, são considerados a principal fonte de extremismo e terrorismo.

Recentemente, quatro pessoas capturadas por agentes da polícia russa no ataque à Câmara Municipal de Crocus, na capital russa , que foi reivindicado pelo ramo Khorasan do ISIS, tinham passaportes tajiques.

O ataque de 22 de março, no qual morreram 144 pessoas e 551 ficaram feridas, foi um dos argumentos que legitimou as políticas anti-extremistas adoptadas pelo atual governo do Tajiquistão.

A resolução assinada na quinta-feira foi a última de uma série de políticas neo-comunistas adoptadas pelo Presidente Rahman durante os seus 30 anos no poder.

Há 30 anos, durante a guerra civil no Tajiquistão, alimentada pela Rússia, que eclodiu em reação à perspetiva da criação de um Estado baseado no regime islâmico e na qual foram mortas mais de 100 000 pessoas, o atual Presidente Rahman entrou em conflito com as forças paramilitares do Partido da Ressurreição Islâmica do Tajiquistão (TIDP).

Em 1997, no âmbito de um acordo celebrado pelas Nações Unidas, o Partido da Ressurreição Islâmica do Tajiquistão (TIDP), na oposição, obteve uma série de concessões e a agitação civil que durou cinco anos e que obrigou um milhão de pessoas a fugir das suas casas durante a guerra foi resolvida pacificamente.

Nos termos do acordo, os representantes do TIDP pró-Sharia partilhariam 30% do governo, o TIDP seria reconhecido como o primeiro partido pós-soviético da Ásia Central fundado em valores islâmicos e representaria a maioria muçulmana no parlamento.

Helene Thibault, uma académica francesa que estuda o Tajiquistão, escreveu que, em 1997, o TIDP ocupava cargos importantes como o de Vice-Primeiro-Ministro, Presidente da Comissão Estatal das Alfândegas, Vice-Presidente da Comissão Estatal da Guarda Aduaneira e Presidente da Companhia Estatal de Petróleo e Gás, mas que, em 2003, apenas 12 dos 53 burocratas que ocupavam cargos importantes continuavam em funções.

O TIDP, o primeiro partido de orientação islâmica na Ásia Central, que na década de 1990 procurou introduzir a lei da Sharia no Tajiquistão, teve dificuldade em opor-se e desafiar o Presidente Rahman na década de 2000, cuja influência sobre os ramos legislativo-executivo-judicial do governo tem vindo a aumentar.

Devido à alteração da atmosfera política, o partido tornou-se mais moderado do que anteriormente. Sobretudo após a morte do presidente fundador, Said Abdullah Nuri, em 2006, os funcionários do TIDP criticaram a proibição do uso de véu em instituições públicas e de ensino decretada pelo Presidente Rahman em 2009, considerando-a uma violação dos direitos humanos e não do Islão.

Em 2015, figuras ligadas ao TIDP foram alegadamente ajudadas na tentativa falhada de golpe de Estado em que o General Abdulhalim Nazarzoda, um importante burocrata do governo, perdeu a vida.

No mesmo ano, o Supremo Tribunal do Tajiquistão ordenou que o partido cessasse as suas atividades na sequência dos processos apresentados pelo governo.

Atualmente, o Tajiquistão, onde 96% da população se identifica como muçulmana e onde vivem quase 10 milhões de pessoas, está entre os "países de especial preocupação" no relatório de 2023 da Comissão dos EUA para a Liberdade Religiosa Internacional (USCIRF).

Numa declaração de 2017 do Comité dos Assuntos Religiosos do Tajiquistão, foi afirmado que 1 938 mesquitas foram encerradas em apenas um ano e que os locais de culto foram convertidos em locais como lojas de chá e centros médicos.

A "Lei da Responsabilidade Parental", que entrou em vigor em 2011, estipula que os pais que enviem os seus filhos para a educação religiosa no estrangeiro serão penalizados, enquanto, de acordo com a mesma lei, os jovens com menos de 18 anos estão proibidos de entrar em locais de culto sem autorização.

No Tajiquistão, onde não existe qualquer restrição legal à barba, sabe-se que a polícia rapou à força milhares de homens.

O Presidente Rahman, que tem como objetivo tornar o Tajiquistão "democrático, soberano, baseado na lei e secular", tal como consta do artigo 1.º da Constituição de 2016, aconselhou o povo a "amar Deus com o coração. Não esqueçam a vossa própria cultura", aconselhou.

Os acontecimentos no Tajiquistão mostram que o véu não foi proibido de um dia para o outro e que esta restrição tem um historial de 30 anos.