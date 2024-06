Presidente da Argentina recebe medalha de ouro em Madrid, sem direito a honras de Estado

De euronews

Em Espanha, a presidente da Comunidade de Madrid atribuiu a medalha de ouro a Javier Milei, mas a visita do presidente argentino não teve honras de Estado depois das declarações polémicas.

O presidente argentino Javier Milei aterrou em Madrid na sexta-feira ao meio-dia, onde se encontrou com a presidente da Comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Ayuso decidiu condecorar Milei com a Medalha Internacional da região, uma decisão controversa no meio das crescentes tensões entre o governo nacional, liderado pelo socialista Pedro Sánchez, e a oposição conservadora.

Durante a sua visita, Milei não se encontrou com o primeiro-ministro Pedro Sánchez nem com o ministro dos Negócios Estrangeiros José Manuel Albares. No entanto, o presidente argentino solicitou uma audiência com o chefe de Estado, o Rei Felipe VI, que lhe foi recusada pela Casa Real.

À chegada à capital espanhola, na sexta-feira, Milei recebeu ainda outra medalha. Trata-se de um prémio do Instituto Juan de Mariana, uma organização liberal, que a entregou ao presidente por uma "defesa exemplar" das "ideias de liberdade".

A atribuição da medalha a Milei

A visita não oficial de Milei causou grande controvérsia em Espanha. O partido de esquerda Podemos decidiu enviar uma carta à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, para expressar a sua "profunda preocupação" com a atribuição da Medalha da Comunidade Internacional de Madrid a Milei.

Na carta, o partido acusa Ayuso de "usar" as instituições públicas para legitimar o presidente argentino e pede a Von der Leyen que "interceda" para "garantir os direitos das maiorias sociais naquele país".

Além disso, vários partidos políticos e jornalistas questionaram a legalidade da decisão de Ayuso de atribuir a medalha a Milei. O próprio decreto, publicado no Boletim Oficial da Comunidade de Madrid, refere que a condecoração "será concedida como gesto de cortesia e como reconhecimento e respeito pelos cidadãos da Comunidade, a representantes de outros países (...) em visita oficial à Região para a sua atividade institucional", o que não foi o caso desta viagem.