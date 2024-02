De Euronews

Depois de se encontrar com o Papa Francisco, o Presidente da Argentina teve ainda oportunidade de se reunir com a primeira-ministra italiana para discutir futuras parcerias económicas.

PUBLICIDADE

O Papa Francisco encontrou-se esta segunda-feira com o Presidente da Argentina, Javier Milei, numa reunião à porta fechada durante uma hora, um dia após se terem abraçado na missa de canonização da primeira santa argentina.

A duração do encontro entre Francisco e Milei foi invulgar, segundo as agências internacionais, uma vez que os encontros do líder da Igreja Católica com chefes de Estado não ultrapassam normalmente os 40 minutos.

De acordo com um comunicado do Vaticano, conversaram sobre as medidas de Milei para enfrentar a crise económica que afeta a Argentina, tema sobre o qual têm posições divergentes.

Ambos se tinha abraçado no domingo no final da missa de canonização da primeira santa argentina, María Antonia de Paz y Figueroa, popularmente conhecida como 'Mamã Antula'.

O momento foi interpretado como um sinal de uma reaproximação entre os compatriotas argentinos, depois de Milei ter descrito Francisco como um "imbecil" e "o representante da maldade na terra", durante a sua campanha eleitoral no ano passado. Mais tarde, o Presidente argentino retratou-se.

Francisco conversou com Milei, após as eleições em dezembro do ano passado, e disse que o tinha perdoado pela retórica de campanha. Apenas recentemente é que Milei convidou o Papa a visitar a Argentina,

A visita do Presidente argentino a Roma também propiciou um encontro com a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, que foi uma das primeiras pessoas entre os líderes europeus a congratular Milei pela vitória nas eleições do ano passado.

Os dois tiveram oportunidade de discutir "o desenvolvimento de novas parcerias em setores chave" para as economias dos dois países, "como energia, infraestrutura e agroalimentar", adiantou a primeira-ministra italiana numa publicação na redes social X.

"A Itália e a Argentina têm um profundo vínculo histórico e cultural que esperamos que continue para uma cooperação renovada em várias áreas", escreveu Meloni.

Javier Milei encontrou-se ainda com o Presidente de Itália, Sergio Mattarella, durante uma breve reunião que serviu para reiterar o desejo de reforçar os laços entre os dois países. A relação entre a União Europeia e a Mercosul também foi tema da conversa.