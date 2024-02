Primeiro encontro de Papa Francisco com Milei marcado com um efusivo abraço

De Euronews

O presidente da Argentina, Javier Milei, assistiu à missa no Vaticano para a canonização da Mama Antula.

PUBLICIDADE

O Papa Francisco e o presidente da Argentina, Javier Milei, abraçaram-se efusivamente no domingo na Basílica de São Pedro, no Vaticano, durante a missa de canonização da primeira santa argentina, Mama Antula.

A cerimónia marcou o primeiro encontro entre o Papa argentino e Milei, que no passado apelidou Francisco de "imbecil" por defender a justiça social. O presidente, que se sentou à direita do pontífice ao lado do altar principal durante toda a missa, inclinou-se e abraçou o Papa quando este foi levado até ele de cadeira de rodas. Milei publicou o momento do abraço nas redes sociais, escrevendo: "Muchas gracias...!!!".

Durante a sua campanha eleitoral, Milei descreveu Francisco como um "imbecil" e "o representante da maldade na terra". Mais tarde, Milei retratou-se. Francisco conversou com Milei, após a sua eleição em dezembro do ano passado, e disse que o tinha perdoado pela sua retórica de campanha. Francisco referiu, ainda, que planeia visitar a Argentina no final deste ano, naquela que seria a sua primeira viagem ao país desde que se tornou Papa em 2013.

Depois de chegar a Roma na sexta-feira vindo de Israel, onde Milei anunciou a transferência da embaixada argentina para Jerusalém, o presidente visitou o Coliseu e a igreja que abriga uma das esculturas mais conhecidas de Michelangelo: um Moisés sentado.

Numa publicação no Instagram, que mostra Milei a olhar para a escultura de Michelangelo, o presidente escreveu o lema a que recorre frequentemente: "Viva a liberdade, caramba!!!".

Na próxima segunda-feira, Milei vai encontrar-se novamente com o Papa, bem como com o presidente de Itália, Sergio Mattarella, e a primeira-ministra do país, Giorgia Meloni.

Quem foi Mama Antula?

Mama Antula foi uma leiga do século XVIII, que cuidou dos pobres e que ajudou a manter viva a espiritualidade jesuíta na Argentina, após a supressão da ordem religiosa à qual pertencia o Papa.

De nome verdadeiro María Antonia de Paz y Figueroa, Mama Antula é uma figura muito acarinhada pelos argentinos, dado que deixou para trás uma vida de privilégios para difundir a espiritualidade inaciana na Argentina, depois da expulsão dos jesuítas das colónias espanholas.

A santa é principalmente considerada pelas mulheres argentinas como um modelo de força e independência, numa altura em que as opções de vida das mulheres incluíam o casamento ou a entrada num convento.