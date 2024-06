Euro 2024: França bate Áustria pela margem mínima; Eslováquia surpreende Bélgica

De Euronews

Os franceses estrearam-se no Euro 2024 com um triunfo magro diante da Áustria graças a um autogolo. A grande surpresa do torneio até agora é a Eslováquia, que derrotou a Bélgica também pela margem mínima.

A França entrou a ganhar no Campeonato da Europa de futebol. A seleção gaulesa derrotou a Austria pela margem mínima graças a um autogolo de Wöber, aos 38 minutos do primeiro tempo.

Ao quarto de dia de competição chegou a primera grande surpresa do torneio, com a vitória da Eslováquia sobre a Bélgica. Um golo madrugador de Schranz (7') fez toda a diferença numa partida em que os belgas até festejaram em duas ocasiões, na etapa complementar, mas ambos os golos, de Lukaku, acabaram por ser anulados - no primeiro, o avançado estava em fora-de-jogo, enquanto no segundo Openda cometeu infração ao tocar a bola com a mão no início da jogada.

No primeiro embate do dia, a Roménia impôs-se diante da Ucrânia por 3-0 na estreia do Grupo E. Stanciu (29'), perto da meia hora, abriu o marcador em Munique, antes de Marin (53') e Dragus (57') terem avolumado o triunfo dos romenos.