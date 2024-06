Mark Rutte nomeado secretário-geral da NATO

De Euronews com AP

NATO nomeia o primeiro-ministro neerlandês cessante Mark Rutte para ser o próximo secretário-geral.

PUBLICIDADE

A NATO nomeou Mark Rutte como o seu próximo secretário-geral esta quarta-feira, colocando o primeiro-ministro neerlandês cessante no comando da maior organização de segurança do mundo, num momento crítico para a segurança europeia, com a guerra a assolar a Ucrânia.

A nomeação de Rutte foi selada pelos embaixadores da NATO durante uma reunião na sede da aliança de 32 nações em Bruxelas. O Presidente dos EUA, Joe Biden, e os seus homólogos dar-lhe-ão formalmente as boas-vindas à sua mesa numa cimeira em Washington, de 9 a 11 de julho.

O primeiro-ministro neerlandês cessante substituirá o atual secretário-geral, o norueguês Jens Stoltenberg, a 1 de outubro. Stoltenberg esteve mais de uma década ao leme. O seu mandato foi repetidamente prorrogado, em parte para garantir a continuidade após a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022.

A sua nomeação tornou-se uma formalidade depois de o seu único rival para o cargo, o Presidente romeno Klaus Iohannis, ter anunciado, na semana passada, que tinha abandonado a corrida, por não ter conseguido ganhar força.

De académico de história a gestor de empresas e a político

Licenciado em História e antigo diretor de recursos humanos da multinacional de produtos de consumo Unilever, Rutte tornou-se primeiro-ministro dos Países Baixos pela primeira vez em outubro de 2010. Demitiu-se em julho passado, quando a sua coligação de quatro partidos se desentendeu sobre a forma de controlar a migração.

Apesar de ter sido um dos políticos de topo da Europa durante anos, Rutte tem-se mantido com os pés assentes na terra.

É frequente vê-lo a andar de bicicleta pela sua cidade natal, Haia, ou a caminhar do escritório para uma reunião enquanto come uma maçã. Quando entregou a demissão do seu governo ao Rei Willem-Alexander, no ano passado, dirigiu-se a um ornamentado palácio real numa carrinha Saab.

Enquanto foi primeiro-ministro neerlandês, Rutte foi um forte apoiante da Ucrânia e do seu direito a defender-se após a invasão russa de 2022. Sob a sua liderança, os Países Baixos prometeram equipamento militar a Kiev, incluindo tanques Leopard e jactos de combate F-16.

A guerra no flanco leste da Europa foi uma das razões que o levaram a procurar o cargo de chefe da NATO.

"Com tudo o que aconteceu na Ucrânia, com a instabilidade no mundo e com algumas pessoas que pensaram que eu poderia fazê-lo, não se pode simplesmente deixar isso de lado", afirmou. "E é, claro, um trabalho incrivelmente interessante"

Experiência na cena política internacional

Com um sorriso largo e um aperto de mão firme nas cimeiras da União Europeia, Rutte desenvolveu fortes relações de trabalho com líderes poderosos como a antiga chanceler alemã Angela Merkel e o francês Emmanuel Macron. Também visitou Biden e Trump em Washington.

"Como veterano das cimeiras da UE, Rutte terá uma compreensão diferente da complexa relação NATO-UE do que Stoltenberg", disse Lungescu. "Mas também terá de garantir que os esforços da UE em matéria de defesa complementam, em vez de prejudicarem, a NATO neste momento crítico."

Apesar de os Países Baixos, sob a liderança de Rutte, não terem conseguido cumprir o objetivo da NATO de gastar 2% do seu PIB em defesa, espera-se que este ano ultrapassem essa marca.

As estimativas da NATO sugerem que os Países Baixos irão gastar 2,05% do seu PIB, contra cerca de 1,2% há uma década, quando os aliados se comprometeram a aumentar os seus orçamentos militares após a anexação da Crimeia pela Rússia.