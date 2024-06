Euro 2024: Países Baixos sofreram para vencer a Polónia (2-1) em Hamburgo

A Polónia perdeu frente aos Países Baixos (1-2) que conseguiu o golo dos três pontos aos 83 minutos. Eslovénia-Dinamarca e Sérvia-Inglaterra também jogam no domingo.

Os Países Baixos derrotaram a Polónia no jogo de abertura do Grupo D do Euro 2024 da Alemanha.

Em Hamburgo, a Laranja Mecânica venceu o primeiro jogo deste domingo pelo placar de 2 a 1, com golos de Gakpo, aos 29 minutos, e Weghorst, aos 83 minutos.

Foi a equipa polaca que se adiantou no marcador, via Buksa, aos 16 minutos. Os neerlandeses empataram aos 29 minutos e a partir daí pensou-se que o marcador se ia fixar no empate.

Mas aos 78 minutos, Koeman sacou da cartola Weghorst que saiu do banco para marcar o golo da vitória e completar a reviravolta.

Szczesny, guarda-redes polaco da Juventus, um dos melhores em campo não conseguiu evitar a derrota da sua equipa.

Gapko dos Países Baixos for o melhor jogador da partida.

A equipa treinada por Ronald Koeman soma os primeiros três pontos do torneio e do grupo, enquanto se aguarda o jogo entre a França e a Áustria, na segunda-feira.

Estão previstos mais dois jogos para domingo: Eslovénia-Dinamarca às 18h00 pelo Grupo C e Sérvia-Inglaterra às 21h00 pelo Grupo D.