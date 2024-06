De Gabriela Galvin

Em 2019, registaram-se 2,6 milhões de mortes relacionadas com o álcool em todo o mundo e a Europa registou a taxa de mortalidade mais elevada, de acordo com um novo relatório.

É mais provável que as pessoas morram de problemas relacionados com o álcool na Europa do que em qualquer outro lugar, de acordo com um novo relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Globalmente, houve 2,6 milhões de mortes relacionadas ao álcool em 2019, um declínio de 2,5% em relação a 2010, mas ainda "inaceitavelmente alto", disse o Dr. Vladimir Poznyak, que dirige a unidade de álcool, drogas e comportamentos viciantes no departamento de saúde mental e uso de substâncias da OMS, durante uma conferência de imprensa.

A região europeia tem a taxa mais elevada de mortes relacionadas com o álcool - 52,9 por 100 000, um pouco acima dos 52,2 por 100 000 de África - bem como a taxa mais elevada do mundo de distúrbios relacionados com o consumo de álcool, com 10,7%, embora a prevalência tenha diminuído nos últimos anos.

A taxa de distúrbios relacionados com o consumo de álcool também diminuiu nas Américas e nos países do Pacífico Ocidental, ao passo que aumentou nas regiões de África, do Mediterrâneo Oriental e do Sudeste Asiático.

Globalmente, estima-se que 400 milhões de pessoas sofram de perturbações relacionadas com o consumo de álcool, o que aumenta o risco de doenças digestivas e cardiovasculares, epilepsia, cancro, lesões e outros problemas de saúde.

Os europeus também lideram o mundo no que respeita ao consumo casual de álcool, bebendo uma média de 9,2 litros per capita, em comparação com 5,5 litros a nível mundial. Entre os 10 países com maior consumo de álcool per capita, sete são Estados-Membros da União Europeia.

"Não existe um nível de consumo de álcool isento de riscos", afirmou Poznyak, embora os fatores biológicos, sociais e contextuais desempenhem um papel importante na definição do risco individual de cada pessoa.

É por isso que, no âmbito dos objetivos de desenvolvimento sustentável da OMS, a agência pretende reduzir o consumo excessivo de álcool, em especial entre os adolescentes - mas não estabelece pontos de dados ou critérios específicos que os países devam cumprir. Até 2030, a OMS pretende que o "consumo nocivo de álcool" diminua 20% em relação a 2010.

"Lacunas críticas" no tratamento das perturbações associadas ao consumo de substâncias

O consumo de drogas e a toxicodependência são também grandes desafios para a saúde mundial.

Em 2019, quase 600 000 pessoas morreram em resultado do consumo de drogas psicoativas, segundo o relatório. Os transtornos por uso de substâncias estão intimamente ligados às condições de saúde mental e podem aumentar o risco de doenças não transmissíveis, infeções associadas à injeção de drogas e mortes acidentais.

O acesso ao tratamento dos problemas relacionados com o consumo de substâncias continua a ser um obstáculo importante na maior parte do mundo, segundo o relatório da OMS. Nos países inquiridos, a adesão ao tratamento varia entre menos de um por cento e 35 por cento.

Existem também disparidades no interior dos países. A maioria das mortes relacionadas com o álcool ocorreu entre os homens, enquanto a perturbação por consumo de substâncias afeta desproporcionadamente as pessoas com um estatuto socioeconómico mais baixo.

"O estigma, a discriminação e os equívocos sobre a eficácia do tratamento contribuem para estas lacunas críticas na prestação de tratamento, bem como para a contínua baixa prioridade dada aos distúrbios de uso de substâncias nas agências de saúde e desenvolvimento", disse Poznyak.

A pandemia de COVID-19 interrompeu a recolha e análise de dados, o que atrasou a publicação do relatório em dois anos.