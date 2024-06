Está na Alemanha para o Euro 2024? Eis o que se deve comer em cada cidade anfitriã

Vai a Berlim para a final? Não se esqueça de comer currywurst a caminho do estádio.

PUBLICIDADE

Se for um adepto de futebol em peregrinação à Alemanha para o Euro 2024 este verão, não se esqueça de enriquecer a sua experiência com uma boa e autêntica comida local.

A Alemanha é um país diversificado, com uma herança culinária rica e robusta, e seleccionámos os melhores pratos locais para cada cidade anfitriã, para que não tenha de procurar no Google enquanto faz uma agradável viagem de comboio pelos Alpes da Baviera ou pelas terras baixas da Vestefália.

Berlim - Currywurst

Considerada a personificação da cultura berlinense, esta comida de rua consiste numa salsicha de porco frita e cozinhada a vapor, cortada em dois e coberta com um ketchup com sabor a caril. Normalmente, é acompanhada por um pãozinho ou batatas fritas e promete ser um dos êxitos gastronómicos mais tentadores do Euro 2024.

Currywurst, a salsicha alemã com molho de caril, servida num cartão no Konnopke's Imbiß, um restaurante de fast-food na estação de U-Bahn de Eberswalder Straße, em Berlim AP/Markus Schreiber

Dortmund - Pfefferpotthast

Difícil de pronunciar, mas fácil de ver, este guisado da Vestefália é um símbolo do estilo alimentar robusto da região. É preparado com carne de vaca, cebolas e servido com pão ou batata a acompanhar. O seu generoso revestimento de pimenta vai apimentar os seus dias e pode ser facilmente consumido também nos verões alemães, uma vez que as temperaturas em Dortmund não costumam ultrapassar os 23 graus.

Pfefferpotthast Instagram/thestoryofme

Hamburgo - Labskaus

A cidade portuária de Hamburgo tem uma orgulhosa história marítima. O Labskaus tornou-se popular há séculos como um prato robusto criado para durar durante as longas travessias marítimas. A sua rica combinação de arenque em salmoura, ovos estrelados, batatas, beterraba e milho, proporciona uma refeição reconfortante e saborosa, que recentemente chegou até às cozinhas gourmet.

Um tradicional prato de labskaus Euronews

Frankfurt - Grüne Soße (Molho Verde)

Sabemos que estamos no verão e que se quer limitar a refeições ligeiras, por isso, em vez da habitual Frankfurter Würstchen (salsicha de Frankfurt), porque não experimentar uma Grüne Soße mais fresca? Trata-se de um prato popular composto por natas azedas e sete ervas frescas - incluindo azeda, cebolinho e cevada. É frequentemente servido com batatas e ovos cozidos.

Frankfurter Grüne Soße" (Molho verde Frankfurt) Euronews

Munique - Schweinshaxe (Pernil de porco)

Estará em Munique se não comer Schweinshaxe? É uma receita assada bávara por excelência, feita com a parte carnuda da perna abaixo do joelho do porco. Uma iguaria obrigatória durante a Oktoberfest, com uma pele estaladiça e estaladiça e uma alma suculenta e tenra, cozinhada lentamente até à perfeição.

A plate of Bavarian Schweinshaxe Euronews

Lepizig - Eierschecke

Não nos esquecemos dos doces! A assinatura do Lepizig é um bolo com uma camada intermédia de cheesecake à base de quark e uma camada superior de creme de baunilha. O seu aspeto espesso deve-se à cobertura feita de farinha, açúcar, ovos e natas. É uma instituição em toda a Saxónia e Turíngia e o símbolo da paixão da região por sobremesas cremosas e cheias de creme.

Eierschecke Euronews

Estugarda - Maultaschen

Os maultaschen de Estugarda são uma espécie de massa de bolinhos grandes recheados com carne fumada, espinafres, cebolas, carne picada e aromatizados com ervas e especiarias. Diz a lenda que foram criadas por monges que queriam esconder a carne durante os períodos da Quaresma, quando era proibido comer carne. São também conhecidos como os raviolis da Suábia.

Maultaschen de Estugarda Euronews

Colónia - Rheinischer Sauerbraten

O sabor único deste assado braseado é-lhe conferido por vários dias de marinagem em vinho. Em Colónia, era originalmente preparado com carne de cavalo, mas agora é maioritariamente feito de carne de vaca. O sabor doce do molho em que a carne assenta pode conter xarope de beterraba, molho de maçã ou pão de gengibre.

Rheinischer Sauerbraten Euronews

Düsseldorf - Senfrostbraten

A especialidade de Düsseldorf é um assado de mostarda que consiste num bife de alcatra preparado com uma crosta especial de mostarda, que deu a Düsseldorf a reputação de "Cidade da Mostarda". É um prato de carne saudável que deve ser acompanhado por uma cerveja Atbier local, uma cerveja da Renânia de cor cobre.

Gelsenkirchen - Himmel und Erde

Himmel und Erde - literalmente Céu e Terra - é uma refeição tradicional da região industrial do Ruhr, na Alemanha. É preparada com molho de maçã (o "céu") e puré de batata (a "terra") com um toque abundante de cebola frita e pudim.