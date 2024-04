Alguém aceita um café gerado por inteligência artificial?

De Euronews com AP

Kaffa, uma torrefação artesanal sediada na capital finlandesa, apresentou uma mistura de café desenvolvida por inteligência artificial. Os resultados foram surpreendentes...

Uma torrefação artesanal sediada na capital finlandesa introduziu uma mistura de café desenvolvida por inteligência artificial (IA), numa experiência em que se espera que a tecnologia possa aliviar a carga de trabalho num setor que tradicionalmente se orgulha do trabalho manual.

É muito apropriado que a mistura "AI-conic" do Kaffa Roastery, sediado em Helsínquia, tenha sido lançada na Finlândia, um país nórdico de 5,6 milhões de habitantes que consome a maior quantidade de café do mundo, com 12 quilos per capita por ano, de acordo com a Organização Internacional do Café.

A mistura - uma mistura escolhida pela IA com quatro tipos de grãos dominados pela aveludada Fazenda Pinhal do Brasil - é o resultado final de um projeto conjunto da Kaffa, a terceira maior torrefação de café da Finlândia, e da consultora local de IA Elev.

"Aproveitando os modelos semelhantes ao ChatGPT e ao Copilot, a IA foi incumbida de criar uma mistura que se adequasse idealmente aos gostos dos entusiastas do café, ultrapassando os limites das combinações de sabores convencionais", afirmou Elev.

O diretor-geral e fundador da Kaffa Roastery, Svante Hampf, disse à The Associated Press que os dois parceiros queriam experimentar como a IA e as suas diferentes ferramentas poderiam ser úteis na torrefação do café, uma profissão artesanal tradicional muito valorizada na Finlândia.

"Basicamente, demos descrições de todos os nossos tipos de café e dos seus sabores à IA e demos-lhe instruções para criar uma nova e excitante mistura", disse Hampf, enquanto apresentava o "AI-conic" no Festival do Café de Helsínquia, que reúne anualmente torrefações e aficionados do café.

Para além de ter escolhido a mistura de grãos do Brasil, Colômbia, Etiópia e Guatemala, a IA criou o rótulo da embalagem do café e uma descrição detalhada do sabor, dizendo que o "AI-conic" é "uma mistura bem equilibrada de doçura e fruta madura".

Hampf reconheceu ter ficado surpreendido com o facto de a IA ter optado, de forma "um pouco estranha", por fazer a mistura com quatro tipos diferentes de grãos de café, em vez dos habituais dois ou três, o que permite distinguir o sabor entre aromas de origens diferentes.

Após o primeiro teste de torrefação e o teste cego, os especialistas em café da Kaffa concordaram, no entanto, que a mistura assistida pela tecnologia era perfeita e que não havia necessidade de ajustes humanos.

De acordo com o porta-voz da Elev, Antti Merilehto, "o AI-conic é um exemplo tangível de como a IA pode introduzir novas perspetivas para profissionais experientes", ao mesmo tempo que oferece aos amantes do café novas experiências gustativas.

O Kaffa Roastery espera que a experiência sirva para gerar um diálogo entre os profissionais do café sobre o que está para vir no futuro na Finlândia, uma nação que tem uma forte cultura do café e uma paixão pela tecnologia, com um florescente cenário de arranque.

"Este (ensaio) foi o primeiro passo para ver como a IA nos poderia ajudar no futuro", disse Hampf, acrescentando que o projeto reuniu suavemente "as competências artesanais de um torrefator" e os dados fornecidos pela IA.

"Penso que a IA tem muito para nos oferecer a longo prazo. Estamos particularmente impressionados com as descrições do sabor do café que ela criou."