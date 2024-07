Portugal entre os países que consomem mais água engarrafada

Pouco amigas do ambiente, as garrafas de plástico estão por todo o lado. Em Portugal Continental, 99% da água da torneira é boa para beber, mas muitos ainda preferem comprá-la engarrafada. Porquê?

Se visita regularmente a Itália, já deve ter reparado na aparente relutância do país em beber água da torneira.

Numa altura em que todos tentamos reduzir o nosso desperdício, a estatística de que cada italiano consome uma média de 208 litros de água engarrafada por ano é bastante gritante.

Esta descoberta, da empresa de estudos de mercado CSA Research, revelou também que apenas 29,2% das pessoas em Itália bebem água da torneira todos os dias - e que quase metade (43,3%) bebe exclusivamente água engarrafada.

O estudo revela que a Itália é o maior consumidor de água engarrafada na Europa e o segundo maior a nível mundial, a seguir ao México, onde a água da torneira não é tão segura para beber.

A água da torneira na maior parte da Itália não só é perfeitamente segura para beber, como também é a quinta melhor em toda a Europa em termos de qualidade geral, depois da Áustria, Suécia, Irlanda e Hungria.

Mas porque é que os italianos não gostam tanto de beber água da torneira e porque é que a água engarrafada é tão popular?

A investigação da CSA revelou que cerca de 29% das pessoas que só bebem água engarrafada dizem que o fazem porque não gostam do sabor da água da torneira. Outras quatro em cada dez pessoas dizem que não "confiam" na água da torneira, enquanto cerca de três em cada dez inquiridos consideram a água engarrafada mais segura.

Quais são os países europeus que consomem mais água engarrafada?

O mercado global de água engarrafada está a crescer rapidamente, estimando-se que 550 milhões de lares a consumam em 2024. Isto equivale a mais de 446 mil milhões de litros de água por ano ou cerca de 1 milhão de garrafas por minuto.

Na Europa, estima-se que existam cerca de 75 milhões de consumidores de água engarrafada, sendo que 80% dos consumidores do norte do continente preferem água com gás.

A Itália está à frente de muitos países europeus no que diz respeito ao consumo de água engarrafada, mas outros não ficam muito atrás.

As garrafas de água criam uma grande quantidade de lixo plástico Pexels

O estudo de mercado da GlobalData concluiu em 2022 que, depois da Itália, a Alemanha, com 167 litros per capita, vem em segundo lugar. Portugal vem a seguir com 140 litros per capita por ano, depois a Hungria com 138,8 litros per capita, seguida de Espanha com 135,4 litros.

Em termos globais, a investigação concluiu que 48% das bebidas não alcoólicas consumidas na UE em 2022 eram água engarrafada.

99% da água da torneira em Portugal Continental é segura

Os portugueses estão entre os maiores consumidores europeus de água engarrafada. No entanto, segundo os números da EPAL, empresa de capitais públicos que fornece água a 33% do território nacional, não há razão para que isso aconteça. O site aguadatorneira.pt, criado em parceria com a empresa, diz que 99% da água da rede pública em Portugal Continental é segura para beber de qualidade idêntica à água engarrafada. Diz ainda que "a água da torneira é rigorosamente controlada, os resultados obtidos são acompanhados atempadamente pelas autoridades de saúde e pela Entidade Reguladora dos Serviços de água e Resíduos (ERSAR) e disponibilizados publicamente. A água da torneira é própria para consumo humano, não precisa ser filtrada nem de equipamento doméstico para tratamento da água".

O plástico das garrafas é um problema?

Se partirmos do princípio de que cada família em todo o mundo consome duas garrafas de água por dia, o total global é de 210 mil milhões de garrafas por ano. Este valor corresponde relativamente bem às estimativas anteriores de que são consumidas anualmente 480 mil milhões de garrafas de plástico, metade das quais são de água.

Na UE, cada pessoa gerou uma média de 36,1 quilogramas de resíduos de embalagens de plástico em 2021. Isto representa um total de 16,13 milhões de toneladas produzidas anualmente no bloco, das quais apenas 6,56 milhões foram recicladas.

No âmbito do Pacto Ecológico, o objetivo é garantir que 55% dos resíduos de embalagens de plástico sejam reciclados até 2030. E as regras específicas para o lixo marinho incluem um objetivo de 25% de plástico reciclado nas garrafas PET até 2025 e de 30% em todas as garrafas de bebidas até 2030.

A Itália também está a tentar melhorar a confiança das pessoas na água da torneira. Entre 2020 e 2022, o Centro Nacional de Segurança da Água efetuou mais de 2,5 milhões de análises químicas e microbianas em 18 regiões diferentes, abrangendo 90% da população.

A nível nacional, 99,1% das amostras estavam em conformidade com as normas relativas à água e 98,4% estavam em conformidade com outros fatores que não afetam a saúde, mas que podem alterar o sabor, o odor ou a cor da água.

A publicação destes resultados é o primeiro passo para a criação de um "registo da água" que disponibilizará ao público italiano dados sobre a qualidade da água da torneira.