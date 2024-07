As soluções naturais são cada vez mais aproveitadas para combater as inundações, as secas e a escassez de água. Siga o nosso Curso Intensivo para saber mais.

As alterações climáticas, a poluição e a procura cada vez maior estão a exercer uma enorme pressão sobre os nossos recursos hídricos. Mas poderá o mundo natural ajudar-nos? Neste Curso Intensivo, exploramos a forma como as soluções baseadas na natureza (SbN) estão a ser cada vez mais utilizadas para combater as inundações, as secas e a escassez de água.

Quer se trate de zonas húmidas urbanas ou de criar mais espaço para os rios, a natureza é cada vez mais vista como nossa amiga, e não como nossa inimiga, quando se trata de melhorar a disponibilidade, a qualidade e a proteção da água.

O que são soluções baseadas na natureza (SBN)?

A Comissão Europeia define as soluções baseadas na natureza como:

“Soluções inspiradas e apoiadas pela natureza, que são rentáveis, proporcionam simultaneamente benefícios ambientais, sociais e económicos e ajudam a criar resiliência. Essas soluções trazem cada vez mais diversidade, natureza e características e processos naturais para as cidades, paisagens e marinhas, através de intervenções sistémicas, adaptadas localmente e eficientes em termos de recursos.”

Quais são os benefícios das SBN?

Atualmente reconhecidas como uma das melhores formas de promover a biodiversidade e aumentar a resiliência climática, as soluções baseadas na natureza são frequentemente utilizadas em conjunto com as infra-estruturas hídricas convencionais para alcançar resultados mais sustentáveis. Muitas vezes auto-sustentáveis, estas soluções podem ajudar a preparar e até a prevenir catástrofes relacionadas com a água, como as inundações.

Principais exemplos de SBN

Restauração de zonas húmidas: Melhora a filtragem da água e o controlo das inundações.

Telhados verdes: Absorvem a água da chuva e melhoram a qualidade do ar urbano.

Pavimentos permeáveis: Reduzem o escoamento e recarregam as águas subterrâneas.

Jardins de chuva: Capturam e absorvem o escoamento de águas pluviais.

Reflorestação: Aumenta a infiltração no solo e reduz o escoamento.

As ações da UE

O Pacto Ecológico da UE coloca a tónica na resistência às alterações climáticas, na criação de resiliência, na prevenção e na preparação. Bruxelas também se comprometeu a proteger a biodiversidade e os ecossistemas, assegurando simultaneamente uma agricultura sustentável. As redes e serviços nacionais são consideradas ferramentas cruciais para alcançar estes objetivos. A UE financia 76 projetos de investigação e inovação nesta área em 71 países, com mais de 600 milhões de euros atribuídos. Países como a Bélgica, a Espanha e a Alemanha também investem fortemente em soluções baseadas na natureza.

Por cada euro investido na recuperação da natureza, o retorno em benefícios sociais, económicos e ambientais é significativamente mais elevado. Apesar dessa eficiência comprovada, os investimentos globais em SBN em 2018 foram inferiores a 1% do financiamento total das infraestruturas de gestão da água.

A água como um bem

A Euronews e a Comissão Europeia estão a trabalhar em parceria para promover a campanha Water Wise da UE, #WaterWiseEU.

A nossa série, Water Matters, e a campanha da UE têm como objetivo aumentar a consciencialização sobre o crescente stress nos sistemas hídricos da Europa e a necessidade de uma gestão sustentável da água. A série Water Matters abordará várias questões relacionadas com a água, destacando a importância de proteger a natureza e os ecossistemas que fazem parte do ciclo da água. Através de conteúdos envolventes, a Euronews e a Comissão Europeia esperam poder inspirar os indivíduos e as comunidades a tornarem-se #WaterWiseEU.