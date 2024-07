A maior parte do plástico nos nossos oceanos provém dos rios, pelo que é essencial combater a poluição na sua origem. Mas como é que se faz isso em rios que atravessam vários países, como o Danúbio e o Tisza? A Water Matters foi à Hungria para conhecer as equipas que estão a tentar fazer isso mesmo.

Dizem-nos muitas vezes que estamos numa corrida ecológica para salvar o planeta. Na Hungria, um grupo de voluntários levou esta ideia muito a sério. De tempos a tempos, reúnem-se para a Taça de Plástico (PET Kupa), uma competição em que as equipas se defrontam para recolher o máximo de lixo possível.

O nome vem da Taça Americana, a famosa corrida de barcos", afirmou Gergely Hankó, gestor de projetos do PET Kupa, acrescentando "Pensámos que a gamificação seria boa para os adultos. Temos muitos voluntários. São mesmo, mesmo fantásticos. Temos as empresas, as ONG e os responsáveis políticos. Todos formam a equipa".

Questão transfronteiriça

A mais recente reunião da Taça de Plástico realizou-se no lago Tisza, na Hungria, e no rio Tisza, o maior afluente do Danúbio. O que acontece a montante pode ter um enorme impacto a jusante do rio.

"O produto vem dos países a montante, sobretudo da Ucrânia e da Roménia e de algumas partes da Eslováquia, mas não estamos a apontar dedos a ninguém. Trata-se de cooperação para resolver o problema e é por isso que estamos a trabalhar na Transcarpátia para desenvolver o sistema de gestão de resíduos".

"Normalmente, conseguimos recolher cerca de 1000 quilogramas por dia. Assim, uma tonelada por dia mantém os resíduos afastados". Gergely Hankó Gestor de projetos, PET Kupa

Para além das enormes quantidades de plástico, por exemplo garrafas, os voluntários pescam frequentemente latas de metal, pneus, pilhas e, por vezes, até frigoríficos e televisores.

Cerca de 150 voluntários juntaram-se à última ação de limpeza, tendo um dos participantes referido que: "É sempre divertido, fazemos amigos e divertimo-nos ao mesmo tempo que fazemos o bem."

Quase metade das águas superficiais da Terra estão localizadas em bacias hidrográficas partilhadas por pelo menos dois países. Estas bacias suportam cerca de 40% da população mundial e representam 60% do caudal global dos rios. Na UE, Bruxelas implementou quadros como a Diretiva-Quadro da Água e a Diretiva relativa a inundações para garantir a gestão sustentável dos recursos partilhados.

Destacando o impacto mais alargado da iniciativa relativa aos copos de plástico, Gergely afirma "Há muita poluição em todos os rios do mundo. O Danúbio transporta 1500 toneladas de plástico, o Tisza cerca de 250 toneladas e nós podemos parar 100 toneladas por ano".

Dia do Danúbio

A limpeza do rio Tisza deste ano coincidiu também com o Dia do Danúbio, um evento anual realizado em vários países europeus para assinalar a assinatura da Convenção para a Proteção do Rio Danúbio.

No Museu da Água da Hungria, em Esztergom, realizou-se um workshop especial para ensinar às crianças a importância ecológica do Danúbio.

Foi também uma oportunidade para saber o que está a ser feito para combater a poluição causada pelos plásticos junto dos responsáveis pela gestão dos cursos de água do país.

Reconhecendo que a situação é complexa, Örs Antal, da Direção-Geral de Gestão da Água da Hungria, afirmou "O que podemos fazer na prática é recolher e retirar os resíduos de plástico de rios como o Tisza e os seus afluentes, e temos também um sistema de monitorização para observar a poluição. A situação melhorou muito, o que é uma ótima notícia, mas um passo para uma solução duradoura seria se pudéssemos reforçar a cooperação e a parceria internacionais".

Concordando com estes sentimentos, Gergely diz que será necessária uma maior cooperação entre os países que partilham águas superficiais.

"Precisamos de cooperar com as partes interessadas, empresas, ONG, decisores políticos - todos, para limpar a bacia do Tisza e também a bacia do Danúbio.

Resumindo, o Comissário afirma que outra prioridade fundamental para resolver o quebra-cabeças da poluição por plásticos será a prevenção.

"Cada país tem de desenvolver o seu Sistema de Responsabilidade Alargada do Produtor. Nesse caso, é necessário um sistema de devolução de depósitos. Depois, há que lidar com os produtores, há que trabalhar na conceção ecológica, há que reduzir ao mínimo as embalagens, há que produzir embalagens feitas de um só material, pelo que todos têm de reduzir ao mínimo a utilização de materiais e diminuir os resíduos produzidos. Não é um bicho de sete cabeças, é apenas legislação muito lógica e depois ação".

Abordar a água de forma inteligente

A Euronews e a Comissão Europeia estão a trabalhar em parceria para promover a campanha Water Wise, #WaterWiseEU, da União Europeia. A nossa série, Water Matters, e a campanha da UE têm como objetivo sensibilizar para a crescente pressão sobre os sistemas hídricos da Europa e para a necessidade de uma gestão sustentável da água. A Water Matters é uma série que irá abordar várias questões relacionadas com a água para realçar a importância de proteger a natureza e os ecossistemas que fazem parte do ciclo da água. Através de conteúdos envolventes, a Euronews e a Comissão Europeia esperam conseguir inspirar as pessoas e as comunidades a tornarem-se #WaterWiseEU.