Sismo de magnitude 5,4 sentido de norte a sul do país, com maior intensidade em Lisboa e Setúbal

De Euronews

Governo informa que não há registo de danos pessoais ou materiais. Proteção Civil vai avaliar fissuras numa rua em Sesimbra.

PUBLICIDADE

Um sismo com uma magnitude estimada de 5,4 na escala de Richter, segundo o instituto de geofísica dos EUA (USGS na sigla original) e o Centro Sismológico Euro-Mediterrânico, foi sentido na madrugada desta segunda-feira de norte a sul de Portugal, com mais intensidade nas zonas de Lisboa e Setúbal.

Nas redes sociais, multiplicam-se relatos de que o tremor de terra terá sido sentido até ao Porto, mas também em Espanha e Marrocos. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) reviu entretanto a magitude do sismo para 5,3 na escala de Richter.

O sismo foi registado às 5:11, com epicentro a 58 quilómetros a oeste de Sines, em alto mar, e a 21 quilómetros de profundidade.

Em comunicado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) informa que "pelas 05:11 (hora local) foi registado nas estações da Rede Sísmica do Continente, um sismo de magnitude 5.3 (Richter) e cujo epicentro se localizou a cerca de 60 km a Oeste de Sines. Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima IV/V (escala de Mercalli modificada) na região de Sines, tendo sido sentido com menor intensidade na região de Setúbal e Lisboa. Se a situação o justificar serão emitidos novos comunicados", sublinha o comunicado do IPMA.

A Proteção Civil disse à agência Lusa ter recebido relatos de que o sismo tinha sido sentido em toda a zona metropolitana de Lisboa, incluindo a capital, mas também no distrito de Setúbal e noutras zonas do país.

“Recebemos muitas chamadas sobretudo de pessoas que queriam saber o que se passava e o que deviam fazer. A esta hora [06:00] ainda não conseguimos contabilizar o número de chamadas recebidas”, disse o comandante José Miranda, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

De acordo com José Miranda, não há registo de vítimas, nem danos de maior a esta hora.

“Temos só informação a esta hora de uma situação numa rua de Sesimbra em que vão ser avaliadas possíveis fissuras em edifícios”, revelou.

Em comunicado, emitido já na manhã desta segunda-feira, citado pelo jornal online Observador, o Governo português diz estar em coordenação estreita com todos os serviços relevantes na matéria”, na sequência do sismo registado, e informa que "não há registo de danos pessoais ou materiais até ao momento", apelando à população para que mantenha a serenidade e siga as recomendações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

A mesma declaração refere que toda a informação será atualizada ao longo da manhã desta segunda-feira pelo IPMA e pela Proteção Civil. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, por ser o primeiro-ministro em funções durante as férias de Luís Montenegro, visitará pelas 9:00 a sede da Autoridade Nacional da Proteção Civil. Um ponto da situação será feito pelas 8:00.