Sismo de 5,8 sentido na região centro do México

O sismo de 5,8 na escala de Richter que abalou na quinta-feira a região centro do México, incluindo a capital, não provocou feridos. Também não há relatos de danos, segundo as autoridades locais.

De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, cita a AP, o terramoto foi sentido às 14h03 locais (às 20h03 de quinta-feira em Lisboa), com epicentro perto de Chiautla de Tapia, uma aldeia a cerca de 200 quilómetros a sul da Cidade do México, no estado de Puebla.

Até agora não há relatos de feridos nem danos no estado de Puebla nem na Cidade do México, confirmaram as autoridades locais.

O tremor de terra fez ativar o sistema de alarme sísmico da Cidade do México: residentes e trabalhadores abandonaram apartamentos e edifícios de escritórios em bairros da cidade e encheram as calçadas ao longo da avenida Reforma, no centro da cidade.

As autoridades da Cidade do México informaram que o sistema, que emite um aviso sonoro, foi ativado "porque a energia detetada durante os primeiros segundos superou os níveis de alerta".

O som do alerta esteve ativo durante 28 segundos e foi ouvido por toda a capital.