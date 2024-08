Quer ser pago para se mudar para Espanha? Nómadas digitais podem receber até 15 000 euros para se mudarem para Espanha

Os nómadas digitais podem não ser bem-vindos em muitos lugares, mas uma zona de Espanha está a atraí-los com subsídios.

Outrora considerados benéficos para uma comunidade, os nómadas digitais tornaram-se indesejáveis em muitas zonas da Europa, acusados de agravar a gentrificação e de expulsar a população local.

Mas uma região de Espanha continua a querer acolher trabalhadores remotos - de tal forma que está a oferecer ajuda financeira a quem se mudar para lá.

A Extremadura, uma comunidade autónoma que faz fronteira com Portugal, é uma das regiões menos visitadas de Espanha, mas, apesar disso, alberga reservas naturais selvagens, cadeias de montanhas repletas de fauna e uma capital repleta de ruínas romanas.

Veja aqui quem pode beneficiar da bolsa para se mudar para a Extremadura e como se candidatar.

Pode ser pago para ser um nómada digital na Extremadura espanhola

O governo regional da Extremadura está a oferecer aos nómadas digitais até 15 000 euros para se mudarem para a região.

A comunidade autónoma tem uma das populações mais baixas de Espanha e é uma das regiões menos desenvolvidas. Tem um dos PIB per capita mais baixos do país e uma das taxas de desemprego mais elevadas, com 17,6%, em comparação com a média nacional de 11,9%.

Para apoiar tanto a população como a economia, as autoridades da Estremadura reservaram 2 milhões de euros que serão utilizados para ajudar a deslocação de 200 trabalhadores remotos e nómadas digitais para a região.

Além de receberem ajuda financeira, os nómadas digitais podem usufruir de um custo de vida baixo em comparação com muitas outras zonas de Espanha. Em comparação com a capital espanhola, Madrid, a cidade estremenha de Badajoz custa, em média, menos 30% em refeições fora de casa, transportes públicos e serviços públicos, segundo a Numbeo.

De acordo com as autoridades regionais, a Extremadura carece de infra-estruturas de transportes, mas tem uma cobertura de fibra ótica e de telefonia móvel acima da média nacional.

Quem pode candidatar-se às bolsas para nómadas digitais da Extremadura?

A Extremadura dirige-se aos trabalhadores à distância que sejam profissionais altamente qualificados do sector tecnológico.

É necessário poder trabalhar totalmente à distância e em linha "através da utilização exclusiva de meios de comunicação e sistemas informáticos, telemáticos e informáticos".

Os candidatos devem comprometer-se a manter um emprego à distância e a viver na Extremadura durante, pelo menos, dois anos.

Podem candidatar-se tanto as pessoas que vivem noutras regiões de Espanha como as que vivem no estrangeiro, desde que não tenham vivido na Extremadura nos seis meses anteriores.

Os cidadãos estrangeiros podem candidatar-se, mas devem residir legalmente em Espanha e possuir um número de identificação de estrangeiro (NIE), tal como consta do seu certificado verde da UE ou do seu cartão TIE de país terceiro.

Os cidadãos de países terceiros também podem candidatar-se, desde que já participem no programa de vistos para nómadas digitais em Espanha.

As pessoas que não possuam um visto de nómada digital terão de o requerer primeiro e de o ver aprovado pelas autoridades espanholas, bem como de obter um documento de residência antes de se candidatarem ao programa da Extremadura.

Qual o montante do financiamento que os nómadas digitais receberão?

As mulheres, os jovens com menos de 30 anos e os que se instalam em cidades da Extremadura com menos de 5 000 habitantes podem beneficiar de uma subvenção de 10 000 euros. Os restantes receberão 8.000 euros.

Ao fim de dois anos, as pessoas da primeira categoria que optarem por ficar mais um ano receberão um segundo pagamento de 5.000 euros, enquanto as outras receberão 4.000 euros.

Quando podem os nómadas digitais candidatar-se à bolsa da Extremadura?

A data de abertura das candidaturas ainda não foi confirmada, mas as autoridades afirmam que será no dia seguinte ao da publicação do programa no Boletim Oficial da Extremadura, provavelmente em meados de setembro.

As autoridades afirmam que as candidaturas permanecerão abertas até que todos os fundos para cobrir cerca de 200 nómadas digitais tenham sido atribuídos, o que não deverá demorar menos de um mês nem mais de um ano.

Como podem os nómadas digitais candidatar-se à bolsa da Extremadura?

As candidaturas devem ser apresentadas por via eletrónica, através do Ponto de Acesso Eletrónico Geral da Extremadura. Os candidatos devem ser titulares de um certificado digital ou de um bilhete de identidade eletrónico espanhol que permita a identificação eletrónica.

O formulário de candidatura deve ser acompanhado de um documento oficial emitido pelo seu país ou por outra região de Espanha que comprove o seu local de residência atual e de um certificado da sua entidade patronal que o autorize a trabalhar na Extremadura ou à distância em Espanha ou, se for trabalhador independente, de um documento que especifique as condições em que exercerá a sua atividade profissional à distância.

Se vier de outra região espanhola, é necessário um relatório original fornecido pela Tesouraria Geral da Segurança Social que comprove que tem os pagamentos da segurança social em dia, um documento que comprove que tem os pagamentos fiscais em dia e um certificado que comprove que não tem dívidas à Tesouraria da Extremadura.

Os documentos que não estejam redigidos em espanhol devem ser acompanhados de uma tradução juramentada e certificada por um profissional.

Os candidatos serão informados no prazo de três meses se foram selecionados.

Os candidatos aprovados devem inscrever-se num município da Estremadura para obter um certificado de padrón (registo local das pessoas que residem num município espanhol) no prazo de três meses.

Depois disso, dispõem de um mês para solicitar o pagamento da subvenção, que será efectuado numa única transação.