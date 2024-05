Cafés na Europa estão fartos de nómadas digitais que ocupam muito espaço

Alguns cafés proibiram completamente a utilização de computadores portáteis, enquanto outros cobram uma taxa horária pelo privilégio de os utilizar.

Uma das vantagens de ser um nómada digital é trocar um escritório monótono por uma série de cafés espalhados por todo o mundo. Mas em alguns locais de Espanha, os trabalhadores remotos e os seus computadores portáteis estão a tornar-se clientes indesejáveis.

Os bares e cafés de Valência, Santiago e Barcelona estão a reprimir os nómadas digitais que se excedem na sua estadia.

Os proprietários dizem que ocupam as mesas durante horas, por vezes pelo preço de um único café. Fartos da situação, estão agora a tomar medidas. E não são os únicos.

Cafés e snack-bars de Paris a Berlim já estabeleceram regras para os chamados "ocupantes de computadores portáteis".

Cafés em Espanha reprimem o trabalho à distância

O trabalho à distância continua a ser uma escolha de estilo de vida popular, incentivada pela lista crescente de vistos e programas de alojamento para nómadas digitais.

Com muito sol, preços razoáveis e cidades ricas em cultura, Espanha é uma escolha de topo para muitos.

Mas a sua forma de trabalhar nem sempre é compatível com o estilo de vida de um destino. Os cafés e bares das cidades espanholas estão cada vez mais frustrados com o facto de as pessoas pedirem uma única bebida e ocuparem uma mesa durante várias horas ou mesmo um dia inteiro.

Para os proprietários de pequenas empresas, esta não é uma forma viável de rendimento e muitos decidiram tomar medidas.

Raquel Llanes, que gere um café na zona de Raval, em Barcelona, explicou ao site local Barcelona Secreta que a situação estava fora de controlo.

"Tivemos clientes que pediram um café expresso e se sentaram durante oito horas, pessoas que nos pediram para baixar o volume da música para poderem ter reuniões, clientes que tiraram os seus Tupperwares para comer", disse.

"No início, adaptámos o espaço com tomadas e para trabalhar, mas ao fim de dois anos percebemos que os números não estavam a resultar."

Em Valência, Santiago e Barcelona, os bares e cafés decidiram desligar o WiFi para dissuadir os teletrabalhadores.

Alguns cafés afixaram cartazes a dizer que o trabalho remoto é proibido durante as horas de ponta, entre as 8h30 e as 12h30.

Outros permitem que os clientes equipados com computadores portáteis utilizem o espaço, mas pedem-lhes que mudem de lugar se precisarem de espaço para um grupo ou para os clientes habituais.

Proibição de computadores portáteis nos cafés de Paris e Berlim

Há já vários anos que os cafés de cidades europeias como Paris, Berlim, Lisboa e Brighton têm vindo a tomar uma posição contra os trabalhadores à distância.

Alguns proibiram completamente os computadores portáteis, enquanto outros cobram uma taxa horária pelo privilégio de os utilizar.

Para muitos proprietários de cafés, não se trata apenas da falta de rentabilidade, mas também de proteger a função principal do seu negócio: um local de convívio para interagir com outros clientes cara a cara.

Se é um nómada digital que procura um espaço de trabalho remoto, considere tirar partido das dezenas de espaços de co-working que estão a surgir por todo o país. Austin Distel

"É definitivamente uma má imagem para o café se passarmos por ele e virmos sempre as mesmas quatro ou cinco caras com os computadores portáteis ligados, independentemente de terem pago ou não", escreveu um comentador num tópico do Reddit.

"Os cafés devem ser lugares divertidos onde as pessoas vão e conversam".

"Sei que muita gente aqui glamouriza a ideia de trabalhar a partir de cafés em locais exóticos, mas isso é socialmente inaceitável e oneroso para a empresa na maior parte das vezes", disse outro.

Por vezes, é também uma questão de frustração perante o comportamento desrespeitoso dos nómadas digitais.

"O pior são aquelas pessoas que deixam as embalagens das sandes do supermercado em cima da mesa para o pessoal (eu, no passado) limpar", escreveu outro utilizador no mesmo tópico.

Se é um nómada digital e está à procura de um espaço de trabalho remoto que não lhe cause problemas, considere tirar partido das dezenas de espaços de co-working que estão a surgir um pouco por todo o lado.