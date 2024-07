"Por vezes, as pessoas pensam que é preciso ter centenas de milhares de euros para entrar na escada da propriedade, mas aqui isso não é verdade."

Prestes a completar 30 anos e com o objetivo comprar imobiliário, George Laing, nascido no Reino Unido, viu-se confrontado com hipotecas de décadas para conseguir um apartamento do tamanho de uma caixa de sapatos em Londres.

Uma pequena pesquisa na Internet mostrou-lhe que, em alguns locais da Europa, podia tornar-se proprietário de uma casa com várias divisões num local pitoresco.

Depois de pensar também na Bulgária, Laing deparou-se com uma das primeiras vendas de casas a 1 euro em Itália.

Laing, que gere leilões em linha e compra e vende antiguidades, está agora a renovar a sua primeira casa na Sicília e à procura de mais pechinchas.

Londres era demasiado cara, por isso comprei uma casa de um euro na Sicília

"Vivia em Londres, onde mais de 30% do meu ordenado ia para a renda, por isso, quando decidi que queria investir em imobiliário, não conseguia poupar para o depósito", diz Laing.

"Se eu quisesse comprar uma casa, a minha notação de crédito não teria sido suficientemente elevada para conseguir um crédito."

Com um orçamento de cerca de 5.000 euros ("Era tudo o que tinha na minha conta nessa altura"), Laing abandonou a ideia de Londres e reduziu as suas opções ao programa de casas de um euro em Itália.

"Não tenho nenhuma ligação real à Sicília. Fui lá numa viagem de estudo quando tinha cerca de 14 anos e não me lembro de nada", diz ele.

"Só queria ter a minha própria casa e não há muitos sítios no mundo onde possa conseguir isso por apenas alguns milhares de euros."

Laing diz que a comunidade de Mussomeli parecia "estar a subir e não a descer", com muitos melhoramentos nos espaços comunitários e por isso decidiu comprar lá uma casa.

Não se viam fotografias de nenhum dos imóveis de antemão

Os programas de casas a um euro em Itália ganharam popularidade desde as primeiras vendas e muitos municípios colocam agora fotografias e descrições dos imóveis na Internet.

No entanto, quando Laing estava a investir, chegou para ver as casas de Mussomeli sem ter tido acesso a qualquer informação previamente.

"A minha decisão não foi muito ponderada, porque não se via nenhuma das propriedades de antemão", diz.

"Quando chegou dia, estávamos com mais dez pessoas e uma mulher que nos levava pela cidade com um molho de mais de 100 chaves. Era só escolher as casas para ela nos mostrar."

A casa que Laing escolheu estava à venda por um euro e estava em relativamente bom estado.

"O telhado não estava a cair e parecia bastante sólida", diz. "Além disso, o meu número da sorte é o 11 e é esse o número da casa."

"Quando se paga cerca de 5.000 euros no total [incluindo despesas de notário] por uma casa, não se pode ser demasiado exigente", acrescenta.

Laing viu as casas com um americano que já tinha comprado três e parecia disposto a comprar mais.

"Chamei-o à parte e pedi-lhe que me deixasse ficar com esta", conta Laing. "Foi preciso um pouco de conversa fiada."

"Não há uma oferta ilimitada de casas e os municípios recebem milhares de e-mails a pedir informação sobre elas, por isso há alguma pressão para dizer sim."

De acordo com as condições do programa, George Laing não pode vender a casa nos três anos seguintes à compra. Mas, passado esse tempo, é livre de fazer o que quiser com a propriedade.

Como é comprar uma casa de um euro em Itália

Depois de pagar os honorários da agência e do advogado e de obter um certificado energético, Laing conseguiu colocar o nome numa casa em Mussomeli por um total de 5000 euros.

"Em Londres, nem sequer se comprava um barracão por esse valor", diz. "Eu pagava mais de mil euros de renda e esta casa só me custou cinco meses de renda."

O programa a que Laing aderiu obriga-o a renovar o telhado e o exterior da propriedade no prazo de três anos.

"Se não o fizer, posso receber uma multa de 5.000 euros, mas as autarquias são brandas devido às interrupções causadas pela Covid", afirma.

Decoração e algum do lixo que George teve de limpar da casa que comprou na Sicília. George Laing

"Um trabalho de amor"

Laing tinha muito trabalho para fazer. Enquanto havia belas escadas de mármore, lustres originais e camas de mogno, havia também portas partidas, paredes desintegradas e fendas.

"Podia ter pago a um inspetor para me dizer que há uma fenda enorme na casa, mas eu já sei isso e a casa não se mexe há duzentos ou trezentos anos, por isso não me parece que vá mexer tão cedo", diz.

"O mais chocante, porém, foi o facto de haver uma vida inteira de bens na casa, porque o proprietário tinha partido inesperadamente."

Laing passou as suas primeiras viagens à Sicília a limpar os roupeiros e as arcas, mas agora dedicou-se a instalar uma casa de banho por sua conta.

"Nunca o tinha feito antes, mas o YouTube é fantástico e não tem de ser perfeito", diz.

A água e a eletricidade ainda precisam de ser ligadas, mas isso não impediu Laing de ficar em casa enquanto faz as reparações.

"Fico em casa durante dois dias. Depois, chega a um ponto em que estou desesperado por tomar um duche, por isso vou para o hotel local por uma noite", diz.

"Também só tenho usado ferramentas manuais para renovar a casa, por isso vai ser fantástico quando puder usar ferramentas eléctricas."

George criou um guia para ajudar outras pessoas que queiram comprar uma propriedade em Itália.

Qual é o custo real de comprar uma casa de 1 euro em Itália?

Para além dos custos de aquisição de 5 000 euros, Laing diz que gastou cerca de 300 euros em materiais até agora e que está a poupar dinheiro ao tentar fazer ele próprio a maior parte do trabalho possível.

"Estou a fazer tudo com um orçamento muito limitado", diz.

Descreve os cerca de 1500 euros de despesas de viagem e de hotel como a maior despesa até à data.

No final da renovação, que incluirá a instalação de duas casas de banho e uma cozinha novas e a transformação da cave num apartamento independente, calcula que terá custado menos de 15 000 euros.

Laing diz que já está a pensar em comprar outra propriedade na zona e espera ter 10 propriedades em Itália quando chegar aos 35 anos.

"Encorajaria vivamente qualquer outra pessoa interessada a fazer a mesma viagem", afirma.

"Por vezes, as pessoas pensam que é preciso ter centenas de milhares de euros para entrar no mercado imobiliário, mas aqui isso não é verdade.

"Não é preciso ficar preso onde se está. Agora tenho mais hipóteses de poder comprar um apartamento em Londres depois de ter renovado esta propriedade. É só correr o risco.