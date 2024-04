Quer aproveitar ao máximo o ar livre nas suas férias de verão, mas não sabe por onde começar?

Muitos de nós sonham com as escapadelas de verão e um número crescente espera evitar as férias organizadas e as viagens de praia estereotipadas, regressando à natureza.

Num mundo cada vez mais agitado, os viajantes optam cada vez mais por viagens de campismo em vez de hotéis e estâncias de luxo.

Dan Yates assistiu pessoalmente a esta mudança.

É o fundador do Pitchup.com, uma plataforma líder de pesquisa e reserva de alojamento ao ar livre para parques de campismo no Reino Unido, na Europa e noutros países.

Com locais em 69 países, a empresa sediada no Reino Unido foi fundada em 2009 e, nos últimos 15 anos, tem vindo a desenvolver-se cada vez mais. No ano passado, tratou de 850 000 reservas.

O Dan sabe claramente uma ou duas coisas sobre como reservar as melhores experiências de campismo e glamping. Aqui está o que ele aprendeu sobre o processo de reserva - e o que fazer se o tempo não estiver do seu lado.

Delny glamping nas Terras Altas da Escócia oferece espaços incomuns em forma de barril de uísque PitchUp

Como é que surgiu o Pitchup?

"Fui criado num parque de férias em Devon [sudoeste de Inglaterra], a viver por cima da sede do clube, por isso era inevitável que não me afastasse muito", diz Dan à Euronews Travel.

Enquanto estava na universidade, faltava às aulas e trabalhava com web designers locais para criar um site para a empresa, numa altura em que a Internet começava a arrancar no final da década de 1990.

Em 2002, a empresa estava a alcançar o primeiro lugar no ranking do Google UK e recebia metade de todas as reservas online.

"Depois de vender a empresa, perguntei-me porque é que os parques de férias e os parques de campismo, o maior tipo de alojamento doméstico de férias por noite, continuavam a ser tão negligenciados na Internet", diz Dan.

"As agências de viagens online de alto nível que se dedicam a todas as outras categorias de alojamento estavam a crescer rapidamente: o sector estava a perder à medida que os clientes se deslocavam para a Internet para encontrar as suas férias."

Depois de trabalhar na lastminute.com em 2008, Dan apercebeu-se que o mercado das reservas online estava prestes a disparar e, 12 meses depois, fundou o Pitchup.com.

Dan Yates é o fundador do PitchUp e sabe uma coisa ou duas sobre o mundo do glamping PitchUp

O que é que se pode reservar através do Pitchup - e é acessível a todos?

Atualmente, o Pitchup.com aloja cerca de 6.000 sites individuais que oferecem campos de campismo e opções de glamping, como cabanas de pastores, yurts, cabanas, chalés e caravanas estáticas.

"Pode reservar uma pausa em minutos: basta adicionar a sua localização, as datas, o tamanho do grupo e o tipo de alojamento preferido e clicar em pesquisar", explica Dan, "pode depois deslocar-se no mapa, navegar pelos sítios disponíveis, analisar as listagens e reservar o seu favorito."

Quando questionado sobre se o sítio Web pode ser utilizado por pessoas com menos conhecimentos informáticos do que a média, Dan garantiu à Euronews Travel que sim e que está disponível um serviço de apoio ao cliente offline.

Com uma audiência internacional, a maioria das reservas provém do Reino Unido, Alemanha, França, Holanda e Espanha.

Pencarnan é um local de acampamento à beira-mar numa fazenda no País de Gales PitchUp

No entanto, o maior crescimento tem sido registado pelos viajantes suecos, que reservam mais 190% do que nos anos anteriores, seguidos pelos turistas da Suíça, Hungria, Polónia e Irlanda.

Atualmente, 85% das reservas são feitas para viagens domésticas, embora as reservas não domésticas estejam a registar o maior crescimento, com um aumento de cerca de 40% até agora este ano, em comparação com 2023.

As reservas também procuram cada vez mais formas invulgares de alojamento em campismo, sendo as cápsulas o tipo de glamping mais popular este ano, seguidas de cabanas, tendas, cabanas de pastor e caravanas estáticas.

Curiosamente, diz Dan, "as casas na árvore estão a registar o crescimento mais rápido, no entanto, com quase o dobro das reservas até agora este ano em comparação com o ano passado, seguidas pelas wigwams".

Porque é que cada vez mais pessoas escolhem férias com o objetivo de "regressar à natureza"?

Dan diz que há várias razões pelas quais as pessoas estão a escolher viagens de campismo em vez de férias de luxo, com razões que vão desde o bem-estar ao custo e às preocupações com a crise climática.

"Voltar à natureza é intrinsecamente bom para a nossa saúde mental e bem-estar e tende a ser muito mais barato", afirma à Euronews Travel.

"É também mais sustentável: a pegada de carbono das férias ao ar livre tende a ser muito mais baixa do que a das estadias em hotéis, não só porque a maioria das pessoas tende a viajar de carro em vez de avião, mas também graças à promoção de produtos locais e de actividades de baixo impacto, como caminhadas na área circundante, bem como à construção menos intensiva em carbono", acrescenta Dan.

RCN le Moulin de la Pique é um acampamento de cinco estrelas numa propriedade histórica na região de Dordogne, na França PitchUp

Há, no entanto, um problema que afecta muitos entusiastas das actividades ao ar livre: o tempo pouco agradável.

Em caso de clima inclemente na sua viagem de campismo, Dan tem alguns conselhos.

"Se o tempo estiver mau e estiver debaixo de uma lona, tente manter o seu quarto numa zona livre de equipamento molhado. Guarde e seque as coisas molhadas na área do alpendre e não no compartimento do quarto. Proteja o seu equipamento colocando-o em sacos de plástico ou sacos secos", diz ele.

"Não deixe que nada toque nas paredes da tenda ou ficará com as meias encharcadas."

Se tudo o resto falhar, ele recomenda algumas actividades em caso de aguaceiros: "ir nadar no mar, porque já está molhado - ou ir ao pub."