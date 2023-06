De Aoife Donnellan

Os maiores filmes de 2023 foram filmados em todo o mundo e os locais de filmagens oferecem vistas espetaculares para os viajantes.

Viajar pelo mundo na segurança do cinema tem benefícios. Mas visitar os belos e encantadores locais apresentados nos filmes imperdíveis deste ano promete um verão de emoção.

De adaptações de livros a sucessos de bilheteira, estes são os cinco novos filmes mais empolgantes de 2023 que o levarão ao redor do mundo.

5. ‘Indiana Jones e o Marcador do Destino’ na Escócia

As vastas e belas paisagens da Escócia aparecem no último capítulo da franquia Indiana Jones.

O elegante arqueólogo retorna pela quinta e última vez, no que foi considerado um dos filmes mais caros já feitos.

Lançado no final de junho de 2023, o filme apresenta várias locações de todo o mundo, mas principalmente o norte da Inglaterra e a Escócia.

Uma caminhada de oito dias ao longo do West Highland Way da Escócia é uma ótima maneira de explorar as paisagens selvagens da Escócia.

4. 'Missão: Impossível - Dead Reckoning Parte 1' na Noruega

Com lançamento em meados de julho, a sétima parcela da icónica série de filmes segue o protagonista impetuoso, Ethan Hunt, e sua equipa enquanto rastreiam o paradeiro de uma arma perigosa.

Parcialmente filmada na Noruega, esta missão, se optar por aceitá-la, orgulha-se do cenário de fiordes espetaculares, montanhas, cascatas e litoral acidentado.

Em 2018, a Noruega também foi o local de uma cena memorável em Missão: Impossível - Fallout, onde Tom Cruise escalou um penhasco.

Dependendo do tipo de viajante que é, os fiordes podem ser apreciados a pé, de barco ou de comboio.

Fiorde Geiranger, Noruega Canva

3. 'My Big Fat Greek Wedding 3' nas ilhas gregas

Mais de 20 anos após o original, Nia Vardalos e John Corbett reúnem-se para a terceira parte de My Big Fat Greek Wedding. O filme foi rodado em Atenas e na ilha de Corfu.

Lançado no início de setembro, o filme segue a amada família Portokalos numa viajem para uma reunião de família na Grécia.

Por que não pedalar pelas ilhas jônicas menos visitadas para provar a magia das ilhas gregas, a natureza e os excelentes frutos do mar.

Aldeia de Frikes, ilha de Ítaca, Grécia Canvas

2. ‘Uma Assombração em Veneza’, na Itália

A chegar aos cinemas em meados de setembro, este filme certamente o encorajará a explorar os mistérios que Veneza guarda.

‘A Haunting in Venice’ segue o detetive reformado, Hercule Poirot, enquanto tenta resolver o assassinato de um convidado numa sessão espírita.

Filmado extensivamente na cidade de Veneza, o filme foi inspirado no romance de Agatha Christie de 1969 'Hallowe'en Party', que nunca tinha sido adaptado para longa-metragem.

A melhor época do ano para visitar Veneza é o outono e o inverno. Dessa forma, poderá evitará o calor intenso e as multidões de verão.

1. 'Wonka', no sul da Inglaterra

'Wonka' serve como uma prequela do romance de Roald Dahl, de 1964, 'Charlie and the Chocolate Factory'. O filme foi rodado em vários locais no Reino Unido, incluindo Bath, Oxford e Dorset Coast.

Disponível para exibição nos cinemas a partir de dezembro de 2023, este filme de fantasia musical concentra-se no jovem Willy Wonka, interpretado por Timothée Chalamet, após os primeiros dias como um "chocolatier" excêntrico e como conheceu os Oompa-Loompas.

Se não tem certeza de qual local escolher, os fãs de Bridgerton também vão adorar Bath e sua fantástica arquitetura georgiana.

Ou, se procura algo um pouco mais ao ar livre, por que não caminhar pelos 152 km da costa jurássica entre Old Harry Rocks e Exmouth em Dorset. E não se esqueça de procurar fósseis no caminho.