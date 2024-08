Os visitantes podem utilizar a lista oficial das aldeias mais bonitas de Itália para criarem um itinerário longe das multidões - um tipo de slow travel que também apoia as comunidades rurais em dificuldades.

Veneza experimentou uma taxa de entrada, Florença proibiu novos Airbnbs e os transportes públicos de Roma estão insuportavelmente cheios.

O excesso de turismo está a atingir duramente as cidades italianas e o resultado é uma experiência stressante para quem passa férias.

A boa notícia é que, para ver obras de arte de grande qualidade, excelente comida e uma cena cultural dinâmica, não tem de se limitar às cidades.

A Itália tem uma associação sem fins lucrativos chamada "I Borghi più belli d'Italia" ("As mais belas aldeias de Itália") que salvaguarda e preserva o património das aldeias do país.

Os visitantes podem utilizar a lista destas aldeias mais bonitas para criar um itinerário longe das multidões - um tipo de slow travel que também apoia as comunidades rurais em dificuldades.

Aqui estão algumas das melhores aldeias para visitar em Itália.

Dozza pela sua vibrante arte de rua

Perto da cidade de Bolonha (que um residente descreveu recentemente como "inferno turístico"), Dozza é uma localidade com cerca de 6.000 habitantes rodeada de colinas.

É famosa pelo seu festival de murais, que tem lugar de dois em dois anos, em setembro. Artistas nacionais e internacionais de renome decoram as paredes das casas da cidade com obras de arte permanentes, pelo que as ruas são agora uma galeria caleidoscópica ao ar livre.

O monumental Castelo de Dozza, em tijolo vermelho, do século XIII, alberga também a Enoteca Regionale Emilia Romagna nas suas caves. Esta loja de vinhos e bar promove vinhos de toda a região.

Monte Isola para um santuário com vista

O Lago de Iseo situa-se entre Como e Garda, dois lagos que se tornaram notoriamente sobrelotados nos últimos anos.

No meio do corpo de água encontra-se o Monte Isola, uma ilha que se eleva a pique, com as suas encostas cobertas de vegetação.

À volta da ilha, à beira da água, há várias pequenas aldeias e pode passar um dia agradável a andar de uma para outra em bicicletas alugadas.

Para um exercício mais extenuante, os caminhantes podem subir cerca de 400 metros até ao santuário de Madonna della Ceriola, uma pequena igreja caiada de branco com vistas hipnotizantes.

Castelmezzano para uma paisagem deslumbrante

Uma das regiões menos turísticas de Itália é a Basilicata, situada entre a Apúlia e a Campânia. No seu centro montanhoso e arborizado, a aldeia de Castelmezzano agarra-se a gigantescos fragmentos de rocha cinzenta que se erguem acima da linha das árvores.

À medida que se percorre as suas ruas estreitas e íngremes (não suficientemente largas para os carros), vislumbra-se de repente, entre as casas, o vale verdejante.

Se quiser uma vista mais emocionante, pode apanhar a tirolesa de alta velocidade Volo dell'Angelo ("Voo do Anjo") que atravessa o vale até à vizinha Pietrapertosa, que também é uma "aldeia mais bonita".

Voando a uma velocidade de 120 km/h, tem uma vista cheia de adrenalina a cerca de 400 metros do chão.

Atrani para uma experiência mais calma da Costa Amalfitana

Espremida ao lado do local de veraneio Amalfi, Atrani é uma pequena aldeia muitas vezes completamente ignorada pelos turistas que visitam a Costa Amalfitana.

Com uma superfície de 0,12 km2, pode orgulhar-se do título de município mais pequeno de Itália.

A aldeia mantém a arquitetura urbana histórica da Costa Amalfitana, com ruas labirínticas que se escondem por baixo de passagens e emergem em pequenas praças de cenário.

Uma vez que a estrada costeira, muito movimentada, não passa diretamente pelo centro da cidade, que fica um pouco afastada, é um local particularmente calmo e agradável para ficar na movimentada costa.

Deruta, para uma cerâmica de encher o olho

Deruta, na região da Úmbria, é conhecida como um centro de produção de maiólica. Estas cerâmicas brilhantes têm sido produzidas à mão na aldeia desde o início da Idade Média e são atualmente exportadas para todo o mundo.

A cerâmica colorida de Deruta. Image by Manfred Reinert from Pixabay

Particularmente reconhecíveis são os desenhos rafaelescos do século XVI, com retratos da nobreza renascentista, vegetação em redemoinho, decorações florais e motivos mitológicos em azul, amarelo e turquesa.

Se conseguir afastar-se das oficinas repletas de produtos extravagantes, dirija-se à Câmara Municipal para visitar o Museu da Cerâmica e uma galeria de arte que alberga um fresco do mestre da Úmbria, Perugino.

Barga para uma fatia da Escócia em Itália

Barga pode estar localizada na região italiana da Toscânia, mas não se surpreenda se ouvir alguns sotaques escoceses ou se vir um residente a vestir um kilt.

Conhecida como a cidade mais escocesa de Itália, uma história de emigração dos residentes para a Escócia e depois uma migração inversa dos descendentes de volta à cidade dos seus antepassados deu a Barga a sua cultura multinacional.

Barga pode estar localizada na região italiana da Toscana, mas não se surpreenda se ouvir alguns sotaques escoceses ou se vir um residente a vestir um kilt. Michael Kroul

Há lojas que vendem a bebida gaseificada Irn Bru e, em agosto, há um festival dedicado ao peixe e às batatas fritas.

Há também um festival de ópera e um festival de jazz de longa duração e a cidade é coroada pela igreja românica de San Cristoforo, com uma grande fachada de pedra calcária.