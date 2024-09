Morreu o ex-presidente do Peru Alberto Fujimori

De Euronews

Com uma carreira envolta em polémica, Fujimori foi presidente do país de 1990 a 2000. Recentemente, foi indultado de condenações por crimes, incluindo cumplicidade em assassinatos. Tinha 86 anos.

O antigo presidente do PeruAlberto Fujimori morreu aos 86 anos de idade. A sua presidência, que durou uma década, começou com um grande sucesso ao sanear a economia do Peru e ao derrotar uma insurreição brutal. No entanto, terminou com controvérsia sobre os excessos autocráticos que mais tarde o levaram à prisão.

A morte ocorreu esta quarta-feira na capital, Lima. O anúncio foi feito pela filha Keiko Fujimori numa publicação no X. Fujimori, que governou com uma mão cada vez mais autoritária entre 1990 e 2000, foi indultado em dezembro das condenações por corrupção e envolvimento no assassinato de 25 pessoas.

A filha de Fujimori afirmou em julho que este tencionava candidatar-se à presidência do Peru pela quarta vez em 2026. O antigo reitor da universidade e professor de matemática ganhou popularidade até vencer as eleições peruanas de 1990 contra o escritor Mario Vargas Llosa.

Ao longo da sua tumultuosa carreira política, tomou repetidamente decisões arriscadas que lhe valeram tanto a adulação como a reprovação. Assumiu o controlo de um país devastado por uma inflação galopante e pela violência da guerrilha e saneou a economia com medidas arrojadas, incluindo privatizações maciças de indústrias estatais.

Pôs fim ao Sendero Luminoso

Derrotar os fanáticos rebeldes do Sendero Luminoso demorou um pouco mais, mas também lhe valeu um apoio generalizado. No entanto, a sua presidência sofreu um colapso dramático.

Depois de conquistar um terceiro mandato polémico, fugiu do país em 2000, quando emergiram vídeos que mostravam o chefe dos serviços secretos Vladimiro Montesinos a subornar legisladores. Fujimori viajou para o Japão, terra de origem dos pais, e apresentou a demissão por fax. Foi o fim de uma carreira política que suscitava tanto admiração como críticas.