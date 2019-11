Líder da oposição peruana sai da prisão

Tamanho do texto

A líder da oposição peruana foi libertada esta sexta-feira, depois de mais de um ano em prisão preventiva.

Keiko Fujimori, que foi detida por suspeitas de corrupção num caso ligado à Odebrecht, vai esperar em liberdade o resultado da investigação sobre o alegado financiamento ilegal de campanhas eleitorais.

Centenas de apoiantes da filha do antigo presidente Alberto Fujimori e militantes do partido Força Popular esperaram a saída da líder.

No meio da multidão estava o marido de Fujimori. No início do mês, Mark Vito Villanella fez greve de fome para exigir a libertação da mulher.

A líder do Força Popular nega as acusações da Justiça peruana. Se for condenada, pode cumprir uma pena entre 10 a 16 anos de prisão.