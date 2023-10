Quais são os principais destinos sustentáveis da Europa para 2024

A categoria sustentável reconhece os locais que se centram no turismo responsável e em estratégias que respeitam o ambiente.

Cinco destinos na Europa estão entre os dez melhores lugares sustentáveis para viajar em 2024, de acordo com a Lonely Planet.

Os especialistas em viagens divulgaram as suas principais escolhas para onde ir no mundo no próximo ano. A classificação está dividida nas categorias de países, regiões, cidades, sustentável e valor.

A categoria sustentável reconhece os locais que se concentram no turismo responsável e em estratégias amigas do ambiente.

De Espanha ao País de Gales rural, eis os vencedores na Europa.

Espanha para parques urbanos e ciclovias

A Espanha já é um dos destinos de férias mais populares do mundo, mas o país ensolarado tem vindo a desenvolver estratégias para impulsionar as viagens fora da época alta e promover destinos negligenciados.

Tem também investido em formas de transporte amigas do ambiente, incluindo a expansão das redes de ciclovias, a mudança para autocarros elétricos e o lançamento de novas rotas ferroviárias.

Valência, na costa leste de Espanha, será a Capital Verde Europeia em 2024 graças a várias iniciativas sustentáveis, incluindo a designação de novos terrenos agrícolas periurbanos, a pedonalização de 30 000 m2 de espaço público e a melhoria das ligações ferroviárias de alta velocidade a outros locais.

Se visitar a cidade, não deixe de dar uma volta pelo Jardín del Turia, um parque sem trânsito criado a partir do leito do rio Turia, com 9 km de comprimento. Pode alugar uma bicicleta ou juntar-se a um passeio em duas rodas.

Gronelândia para aventuras de baixo impacto no gelo

A Gronelândia há muito que atrai viajantes curiosos e intrépidos para as suas vastas camadas de gelo e paisagens de tundra.

O conselho de turismo do país, Visit Greenland, tem estado a trabalhar para mitigar os problemas de um número crescente de visitantes.

Isto inclui assegurar a manutenção e a preservação dos ambientes naturais e regulamentar as atividades turísticas.

Greenland has long drawn curious and intrepid travellers to its vast ice sheets and tundra landscapes.

A Gronelândia é um destino privilegiado para a observação da aurora boreal, e o país assistirá a um "pico de avistamentos de auroras à medida que o sol atinge o pico de atividade nos próximos anos", escreve o Lonely Planet.

País de Gales para passeios selvagens na natureza

O País de Gales, um dos primeiros países do mundo a legislar sobre sustentabilidade, entrou na lista graças à sua rede ferroviária renovada.

O Lonely Planet elogia o país por aumentar as "possibilidades amigas do planeta de explorar o oeste selvagem".

O remoto Parque Nacional de Pembrokeshire está a tornar-se mais acessível graças às novas estações ferroviárias e ao aumento dos serviços planeados para a principal linha ferroviária do Sul do País de Gales no início de 2025.

Também pode experimentar a comida do futuro na Bug Farm, perto de St Davids. Este centro de pesquisa e reserva natural abriga o Grub Kitchen, o primeiro café com insetos comestíveis do Reino Unido.

Portugal para uma caminhada de longa distância

Para uma peregrinação épica a Santiago de Compostela, em Espanha, os caminhantes podem começar em Portugal e prolongar a sua viagem no trilho até 620 km.

O Caminho Português de Santiago é uma viagem cénica que pode ser feita a pé ou de bicicleta.

The route begins in Lisbon, a sunny city of tiled buildings and historic trams.

O percurso começa em Lisboa e passa por igrejas românicas, rios pitorescos e aldeias antigas.

Pode "passar a noite em albergues de proprietários locais, jantar em restaurantes tradicionais e visitar pequenas cidades que se debateram com a fuga dos seus habitantes para as grandes cidades", diz o Lonely Planet.

Os Países Bálticos para um movimento meditativo na natureza

Nos países bálticos, encontrará "caminhos [que] reúnem o que poderia ser considerado a mais longa prática de meditação da Europa", segundo o Lonely Planet.

Os especialistas em viagens recomendam uma visita às dunas de areia, rios e lagos da região numa viagem para "descobrir o seu eu interior".

Vá até à Estónia para ver as paisagens austeras, à Lituânia para ver as areias finas do Curonian Spit e à Letónia para ver o vale do rio Gauja.