De Munique a Amesterdão: quais são as cidades europeias mais fáceis de percorrer a pé?

Um novo estudo revelou que as cidades europeias estão entre as mais fáceis de percorrer a pé em todo o mundo.

Prefere deixar o carro alugado e explorar a cidade com os seus próprios pés durante as férias? As cidades europeias são algumas das mais fáceis de percorrer a pé do mundo.

Um novo estudo revelou que nove das dez cidades com melhores infraestruturas para andar a pé se situam na Europa, sendo a lista encabeçada por Munique, seguida de perto por Milão, Varsóvia e Helsínquia.

O relatório site de comparação de preços Compare the Market Australia analisou as distâncias a pé, as classificações de segurança, os custos dos transportes públicos, bem como outros fatores para identificar as melhores cidades para se deslocar sem carro.

Fora da Europa, apenas Tóquio entrou na lista das 10 melhores, ficando logo acima de Madrid, Oslo, Copenhaga e Amesterdão, que obtiveram todas classificações elevadas.

Pessoas caminham em Madrid ao pôr-do-sol Robert Tjalondo via Unsplash

As cidades europeias estão no topo da lista em termos de percursos pedestres, clima e segurança

Em algumas cidades, conduzir é a única opção para se deslocar. Noutras, é mais fácil andar a pé, de bicicleta ou utilizar os transportes públicos.

Para ajudar as pessoas a encontrar a sua cidade ideal para caminhar, a Compare the Market Australia analisou oito fatores individuais para descobrir quais são as melhores opções.

Examinaram 53 localidades, classificando-as de acordo com o seu grau de facilidade para andar sem carro.

Para cada ponto, as localidades receberam uma pontuação entre 0 e 1, com todas as cidades ordenadas da pontuação mais alta para a mais baixa.

Mais importante ainda, foi tido em conta o número de trilhos para caminhadas, de acordo com a quantidade listada na aplicação de percursos pedestres AllTrails. Amesterdão, Oslo e Helsínquia obtiveram uma pontuação particularmente elevada neste aspeto.

Visite os mais imponentes edifícios de Helsínquia a pé Tapio Haaja via Unsplash

Também foi tido em consideração o nível de segurança numa cidade, a precipitação média mensal, os locais sem carros e a percentagem de residentes que vivem a menos de um quilómetro a pé de espaços de saúde e educação.

O foco nos espaços sem carros também fez parte da pesquisa, com a disponibilidade e o custo dos transportes públicos e dos trilhos para bicicletas a desempenharem um papel importante.

No final, Munique ficou em primeiro lugar, graças ao seu centro urbano muito agradável para os peões, ao encanto dos edifícios públicos ornamentais e aos parques extensos.

De acordo com os dados, a Europa está numa posição muito boa em termos globais, com o continente a ocupar 20 lugares entre as 53 cidades analisadas em todo o mundo.

O que torna as cidades europeias tão boas para o acesso de peões?

A seguir a Munique na lista está Milão, em Itália.

Foi considerada uma cidade particularmente fácil de percorrer a pé, com 80% da sua população a viver a menos de um quilómetro de serviços de saúde e educação.

A seguir, a metrópole polaca de Varsóvia. Apesar de albergar um total de 3,1 milhões de habitantes, a investigação descobriu que o centro da cidade é eminentemente percorrível a pé, com muito para ver ao longo do caminho.

Amesterdão é talvez mais conhecida pela sua proliferação de bicicletas, mas mesmo assim ficou em 10º lugar na lista, graças aos seus canais facilmente navegáveis.

É um bom lugar para viver - ou visitar - se a falta de carros numa cidade é mais importante para si do que a mera facilidade de andar a pé, com mais de 500 quilómetros de trilhos para bicicletas.

"A análise dos transportes e das comodidades é um passo crucial na avaliação de uma potencial casa" - ou destino de férias - explica Stephen Zeller, diretor-geral de orçamento da Compare the Market. "Isso significa olhar para as ligações de transportes públicos e ver a que distância fica a paragem mais próxima, a que horas e com que frequência; bem como identificar percursos que se sinta seguro a percorrer a pé."