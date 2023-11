A escolha foi feita com base nos cuidados de saúde, habitação e vida social. As cidades espanholas dominam o top 10 dos destinos.

PUBLICIDADE

Se está a pensar em mudar-se para outro país ou cidade da Europa, esta é uma boa altura para o fazer.

Existem muitas oportunidades de emprego para trabalhar à distância e dezenas de países introduziram vistos específicos para nómadas digitais.

Mas não é uma decisão fácil e é importante encontrar um lugar que esteja de acordo com as suas ambições profissionais e estilo de vida.

Todos os anos, a InterNations, uma comunidade global para pessoas que vivem e trabalham no estrangeiro, realiza o inquérito Expat Insider, que constitui um excelente recurso para as pessoas que pretendem mudar-se para um país diferente.

A organização inquiriu mais de 12.000 expatriados sobre a facilidade de se instalarem e trabalharem no estrangeiro e sobre atividades de lazer em 49 cidades de todo o mundo.

A classificação também inclui um índice Expat Essentials, que analisa os serviços digitais, a burocracia, a habitação e a língua.

Eis as melhores (e piores) cidades europeias para os expatriados neste momento, de acordo com as suas conclusões.

Málaga é a melhor cidade do mundo para expatriados

Málaga foi eleita a melhor cidade da Europa e do mundo para expatriados em 2023.

De acordo com os inquiridos, é a cidade mais bem classificada a nível mundial em termos de simpatia, com quase 90% a afirmar que os habitantes locais são particularmente acolhedores para com os residentes estrangeiros.

A cidade também ficou em segundo lugar a nível mundial no que respeita a encontrar amigos e à qualidade de vida.

A cidade ocupa o primeiro lugar no que respeita ao clima e ao tempo agradáveis, enquanto o seu ambiente natural ocupa o oitavo lugar. Málaga também está entre os 10 primeiros nos domínios das viagens e trânsito e dos cuidados de saúde e em 13º lugar no que respeita ao trabalho no estrangeiro.

Em contrapartida, a cidade ocupa o 41.º lugar no que se refere ao mercado de trabalho local, embora se destaque nas subcategorias trabalho e lazer e equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, ocupando o primeiro lugar em ambas.

Os expatriados também estão especialmente satisfeitos com a situação da habitação em Málaga: o alojamento não só é fácil de encontrar como também é acessível.

De um modo geral, a cidade foi eleita um bom destino para os expatriados com um orçamento limitado, ocupando o primeiro lugar no índice de finanças pessoais e o primeiro lugar na lista do custo de vida geral.

As cidades espanholas lideram os melhores destinos

O segundo e terceiro lugares da classificação global foram atribuídos a duas outras cidades espanholas: Alicante e Valência, enquanto Madrid ficou em sexto lugar.

Tal como Málaga, estas cidades obtiveram bons resultados graças às elevadas pontuações obtidas nos domínios da facilidade de instalação e da qualidade de vida, que criam culturas acolhedoras e são acessíveis em termos económicos.

Alicante perdeu por pouco o primeiro lugar, em grande parte devido à sua classificação nos 10 últimos lugares no índice de trabalho no estrangeiro. Os expatriados afirmam que a cultura empresarial local não promove a criatividade, o trabalho independente ou a flexibilidade.

As classificações relativas às oportunidades de carreira pessoal não são melhores, ficando em 40º lugar.

PUBLICIDADE

Alicante narrowly missed out on the top spot largely due to its bottom 10 ranking in the working abroad index. Faisal

Alicante destaca-se no índice de facilidade de instalação e reclama o primeiro lugar na subcategoria cultura.

Os expatriados dizem que se sentem em casa e que estão muito satisfeitos com a sua vida social. O estilo de vida não parece estar limitado pelos custos: Alicante ocupa o 3º lugar no índice de finanças pessoais.

A maioria dos expatriados (78%) está satisfeita com o custo de vida em geral. A cidade ocupa o 1º lugar a nível mundial em termos de habitação a preços acessíveis.

Valência é a melhor cidade para expatriados em termos de cuidados de saúde

Em Valência, que ficou em terceiro lugar na classificação global, as opções de lazer são um dos principais destaques e a cidade está em primeiro lugar pelas suas oportunidades de desportos recreativos.

A cessibilidade e a disponibilidade de cuidados de saúde estão entre as melhores a nível mundial. Também não há problema em deslocar-se: é fácil andar a pé ou de bicicleta e os transportes públicos são acessíveis.

PUBLICIDADE

No entanto, trabalhar em Valência não foi tão bem classificado. As perspetivas de carreira para os expatriados (47º lugar) são as piores classificadas entre as cidades espanholas incluídas no ranking.

A maioria dos expatriados sentem-se bem-vindos e consideram os residentes locais simpáticos. Oito em cada dez estão satisfeitos com a sua vida social, em comparação com apenas 56% a nível mundial.

Os expatriados adoram Madrid pela sua cultura

Madrid obteve uma boa classificação (sexto lugar) no índice de vida digital devido ao seu acesso à Internet de alta velocidade e ao acesso ilimitado a serviços em linha.

No entanto, mais de metade dos expatriados inquiridos afirmam que é difícil viver em Madrid sem falar a língua local, e a segurança no emprego e o estado da economia local deixam muito a desejar.

Coming in 6th, Madrid scores highly in the digital life index for its high-speed internet access and unrestricted access to online services. Victor

O lado positivo é que as finanças pessoais causam poucos problemas e a cidade ocupa o terceiro lugar no ranking mundial de qualidade de vida.

PUBLICIDADE

Tanto os transportes públicos como os cuidados de saúde são considerados acessíveis e a cidade chega mesmo a estar no topo do ranking pelas suas opções de lazer, cultura e vida noturna.

Expatriados debatem-se com a segurança do alojamento e do emprego em Milão

No outro extremo da classificação, Milão está em último lugar para os expatriados. A cidade italiana obteve uma classificação particularmente baixa no que se refere à burocracia, à abertura de uma conta bancária local e à obtenção de um visto.

Mais de três em cada cinco expatriados em Milão afirmam que é difícil encontrar alojamento ou viver na cidade sem falar a língua local.

A cidade não tem um desempenho muito melhor no índice de trabalho no estrangeiro, onde também se encontra entre os cinco últimos lugares. No que respeita à segurança do emprego e ao facto de se sentirem bem pagos, Milão está em último lugar.

Embora os expatriados apreciem as opções de lazer, especialmente a oportunidade de viajar, não se sentem seguros e não estão satisfeitos com o ambiente urbano. A qualidade do ar também é preocupante, com 56% de insatisfação.

PUBLICIDADE

Roma oferece um clima agradável, mas transportes com limitações

A capital de Itália não está muito melhor, ocupando o penúltimo lugar. Ficou em último lugar no índice de trabalho no estrangeiro.

Os expatriados não se sentem pagos de forma justa pelo seu trabalho e não estão satisfeitos com o seu emprego. Também não estão satisfeitos com a sua situação financeira.

Italy's capital Rome comes in second last place in the expat rankings. Chris Czermak

Embora cerca de nove em cada dez expatriados apreciem o clima e o tempo em Roma, o ambiente urbano não corresponde às expetativas.

E, embora 74% manifestem o seu entusiasmo pela cultura vibrante e pela vida noturna, o sistema de transportes não é elogiado.

Expatriados de Hamburgo descontentes com a vida social

Hamburgo é a segunda cidade onde os expatriados se sentem mais infelizes.

PUBLICIDADE

Mais de 40% não estão satisfeitos com a sua vida social e 35% não têm uma rede de apoio pessoal. Cerca de três em cada cinco afirmam também que é difícil fazer amigos locais.

Também não é fácil começar a trabalhar em Hamburgo. A cidade está entre os dez últimos lugares no que respeita à facilidade de encontrar alojamento e de sobreviver sem falar a língua local.

A infelicidade dos expatriados é também alimentada pelo clima chuvoso e frio e pelas poucas oportunidades de viajar

No entanto, os inquiridos na cidade estão mais satisfeitos com a sua vida profissional. Hamburgo recebe a sua única classificação entre as dez primeiras no que respeita à segurança do emprego e 67% estão impressionados com o mercado de trabalho local.

Quais são as piores cidades europeias para os expatriados?

As cidades europeias dominam os dez últimos lugares da classificação. Depois de Milão, Roma e Hamburgo, surgem as capitais Berlim, Dublin, Londres e Paris.

PUBLICIDADE

Berlim é um dos locais mais difíceis para os expatriados encontrarem uma vida social preenchida e os residentes são considerados a segunda população menos amigável na classificação.

No entanto, 90% apreciam a cena cultural e 85% apreciam o ambiente urbano da capital.

Dublin oferece aos expatriados ótimas perspetivas de carreira, mas estas são ensombradas pelo elevado custo de vida e pela falta de acessibilidade e disponibilidade de cuidados de saúde.

Em Londres, quase três em cada quatro expatriados debatem-se com o custo de vida geral. Quase metade afirma que o seu rendimento familiar disponível não é suficiente para levar uma vida confortável na capital do Reino Unido.

Os expatriados apreciam a cena cultural florescente de Paris, mas consideram-na pouco amigável, difícil de viver sem falar a língua e cara.