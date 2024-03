Espanha, Portugal, Itália: onde estão as melhores praias da Europa?

De Euronews Travel

A Espanha é o melhor destino para as férias de verão, com 28% das melhores praias da Europa.

PUBLICIDADE

O verão está a aproximar-se rapidamente e com ele vem a promessa de escapar para o sol. É uma oportunidade para descontrair, afundar os dedos dos pés na areia e esquecer tudo o resto.

Mas como são exatamente as férias de praia perfeitas?

A plataforma de reservas de retiros BookRetreats classificou as praias de 16 países europeus com base naquilo que os viajantes consideram mais importante: popularidade, clima, segurança, acessibilidade e qualidade da água.

Utilizando dados das avaliações do Google, classificações de segurança do Global Peace Index e informações sobre a qualidade da água da Agência Europeia do Ambiente (AEA), foi atribuída a cada local uma pontuação de 0 a 1 para estas categorias, com uma pontuação total possível de 5.

De entre mais de 14 000 destinos com as melhores classificações, a empresa de reservas de viagens analisou em pormenor 251 praias. Analisaram-nas todas, desde os locais mais populares e isolados - longe dos principais aeroportos - como a Praia da Samoqueira, em Portugal, ou Cala Mariolu, em Itália, até países como Chipre, onde 99,2% das zonas balneares referiram uma excelente qualidade da água.

Estes são os locais que dizem ser as melhores praias da Europa para visitar este verão.

Onde estão as melhores praias da Europa?

As 25 melhores praias da Europa estão espalhadas por todo o continente, desde a Alemanha à Grécia e à Croácia. Mas quando se trata do top 10, há um local que se destaca neste ranking.

A Praia da Marinha, em Portugal, surge em décimo lugar e a Praia da Falésia em segundo. Em Espanha, Cala Comte obteve o sexto lugar, Las Canteras o quarto e a praia de La Concha o primeiro lugar.

Cala Comte é uma das várias praias espanholas na lista BookRetreats

A Península Ibérica tem muitas das melhores praias do continente. De facto, só a Espanha tem 28% das melhores praias da Europa, de acordo com a classificação da BookRetreats.

Aqui está um olhar mais atento sobre os destinos costeiros que obtiveram os cinco primeiros lugares da lista.

Lama Monachile, Itália: Estenda a sua toalha de praia numa enseada icónica

Em quinto lugar está a costa de seixos de Lama Monachile, em Itália. Esta enseada entre duas magníficas falésias no meio de Polignano a Mare tem uma classificação de 4,7 em 5 de 14.900 avaliações do Google.

Os Verões são perfeitos para os amantes do sol, atingindo uma média de 30ºC, e o seu estatuto de Bandeira Azul garante uma água cristalina e de excelente qualidade. A Itália ocupa o 34º lugar no ranking mundial de segurança e esta praia também é facilmente acessível de carro, a apenas 50 km do Aeroporto de Bari.

Tudo isto dá a Lama Monchile uma pontuação de 4,15 em 5 - a praia italiana mais bem classificada da lista.

Praia de Las Canteras, Espanha: Apanhar uns raios de sol sem sair da cidade

No vibrante coração de Las Palmas, Gran Canaria, Las Canteras é a praia com a melhor classificação das Ilhas Canárias. Tem uma classificação de 4,7 em 5 de 14.400 comentários de viajantes.

O sol interminável traz temperaturas de verão de 28ºC e a qualidade da água é excelente, de acordo com os dados da AEA - um grande bónus se planear nadar ao largo e experimentar o seu animado recife de lava repleto de vida marinha.

Praia de Las Canteras em Las Palmas, Gran Canaria. BookRetreats

Com a Espanha em 32º lugar no mundo em termos de segurança, recebe a mesma pontuação que todas as outras praias espanholas da lista. E quando se trata de acessibilidade, Las Canteras fica a apenas 22,5 km do Aeroporto de Gran Canaria.

No total, BookRetreats dá a esta praia uma pontuação de 4,21 em 5, o que significa que é a quarta melhor praia da Europa.

Praia de Pasjača, Croácia: Descubra uma joia escondida no Mar Adriático

Encravada entre um penhasco alto e o Mar Adriático, a praia de Pasjača é a melhor praia da Croácia. Tem uma classificação de 4,8 em 5 de mais de 2.400 avaliações - menos do que outras, mas uma indicação de que esta praia pode ser uma verdadeira joia escondida.

PUBLICIDADE

Aproveite o calor de 28ºC durante o verão e depois dê um mergulho na água de excelente qualidade. O mar é mais quente em agosto.

A Croácia está em 14º lugar no mundo em termos de segurança, o que também dá a esta praia alguns pontos extra e não podia ser mais facilmente acessível, a apenas 7,5 km do Aeroporto de Čilipi.

Com uma pontuação geral de 4,22 em 5, a Praia de Pasjača é a terceira melhor da Europa.

Praia da Falésia, Portugal: Refresque-se sob as falésias douradas

Rodeada pelas falésias de argila dourada do Algarve, a Praia da Falésia tem uma classificação média de 4,7 em 5 de 13.000 avaliações do Google.

Os dias claros de sol atingem uma média máxima de 28ºC no verão e - tal como todas as outras entradas no top 5 - tem uma excelente qualidade de água. Se a segurança é a sua preocupação, Portugal ocupa o 7º lugar a nível mundial. É um dos cinco países costeiros europeus mais seguros.

PUBLICIDADE

E o acesso a esta praia é fácil com a Praia da Falésia a apenas 31,4 km de carro do bem servido Aeroporto de Faro.

Praia de La Concha, Espanha: Visite a melhor praia da Europa

A Praia de La Concha encontra-se a leste de Bilbau, perto da fronteira entre França e Espanha.

Foi uma das praias mais bem classificadas da Europa, com uma média de 4,7 em 5 em 21.000 avaliações no Google. Os dias quentes e amenos de verão trazem temperaturas médias de 24ºC e a excelente qualidade da água torna-a um ótimo local para nadar.

Praia de La Concha em Espanha BookRetreats

A cerca de 30 minutos do Aeroporto de San Sebastian, também não é difícil lá chegar. E, na categoria final de segurança, a Espanha está classificada em 32º lugar a nível mundial. No geral, isto dá à praia de La Concha uma pontuação de 4,29 em 5, o que lhe confere o primeiro lugar na lista do BookRetreats.