Onda de calor na Europa antecipou a época balnear

As temperaturas estão elevadas no fim de semana em vários pontos da Europa. Mas deverão voltar a níveis normais para a época, durante a semana.

Foi uma semana de calor em vários pontos da Europa.

Na Áustria, a onda de calor antecipou a época balnear com as estâncias a abrirem portas antes do tempo. A estância balnear de Klagenfurt abriu portas mais cedo do que nunca e começou oficialmente a temporada balnear.

Centenas de banhistas afluíram à conhecida estância situada no lago Wörthersee, na Caríntia, no sul da Áustria, mas nem todos foram corajosos o suficiente para entrar na água ainda fria. Os 28 graus sentidos ainda não compensavam a temperatura da água que não foi além dos 14 graus.

Já parece verão, então as pessoas saem põem-se ao sol nos lagos da Estíria, porque os banhos públicos não abrem antes de maio. No Lago Premstätten, algumas pessoas foram nadar, outras apenas deitaram-se ao sol, e algumas foram ao lago com um caiaque.

Em Portugal, milhares de pessoas afluíram às praias, mas os 30 graus sentidos exigiram muita prudência, sobretudo no mar que ainda é de inverno.

A agitação marítima causou alguns incidentes. Na sexta-feira, na praia de Carcavelos, cerca de 20 banhistas foram resgatados da água em dificuldades, disse o coordenador dos nadadores salvadores.

As autoridades alertam para o fato de a época balnear ainda não estar oficialmente aberta, a maior parte das praias ainda não têm vigilância. A população deve então “adotar um comportamento de segurança numa eventual ida ao mar”, deu conta a Autoridade Marítima Nacional.

Em Itália, o termómetro também subiu aos 30 graus. Centenas de pessoas encheram as praias e costas italianas. Alguns mais corajosos banharam-se nas águas da Ligúria que marcavam apenas 17 graus centígrados. Na praia de Mondello, em Palermo, a temperatura da água estava mais quente e já se sente que o verão já chegou. O mesmo para Trapani, na Puglia.

Abril também está quente em Espanha. No sábado voltou a ser um dia muito quente para a época, já que ultrapassaram-se os 30 ºC em mais de 65 estações de medição de toda a Espanha.

Chegou-se mesmo aos 33 ºC em alguns pontos dos Pirenéus, norte de Castela e Leão, e no sul da Galiza e nas Canárias onde a temperatura é habitualmente mais quente.

A partir de segunda-feira, no entanto, as temperaturas voltarão aos níveis médios, com quedas acentuadas esperadas para quarta e quinta-feira.