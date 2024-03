De Euronews Travel

Desde águas calmas e familiares a destinos de festas de topo, os viajantes recomendaram estas praias pelos seus esforços de sustentabilidade.

Mais de metade dos utilizadores do Tripadvisor afirmam que ajudar o ambiente é importante para eles e que a sustentabilidade é cada vez mais importante nas escolhas dos viajantes.

Quando se trata de praias, isto significa águas claras, areia limpa e iniciativas amigas do ambiente.

Todos os anos, o Tripadvisor publica uma classificação das melhores praias do mundo, com os destinos europeus no topo da lista em 2024. Pela primeira vez, o ranking deste ano também inclui uma categoria para as praias mais sustentáveis.

A empresa de sustentabilidade de viagens BeCause forneceu dados de praias galardoadas com a prestigiada Bandeira Azul - marcando-as como limpas e seguras - entre maio de 2023 e abril de 2024. Estes dados foram combinados com críticas positivas que referiam termos como "amiga do ambiente", "ecoturismo" e "água limpa" durante um período de 12 meses.

Com as praias europeias a ocuparem sete dos 10 primeiros lugares, eis alguns dos destinos que entraram na lista.

Sandbanks Beach, Reino Unido: planear um dia em família

Este local britânico conquistou o primeiro lugar na lista do Tripadvisor das praias mais sustentáveis. Mantém o seu galardão de Bandeira Azul há mais de 30 anos - há mais tempo do que qualquer outra praia do país.

Antes do Brexit, era também uma das poucas áreas no Reino Unido elogiadas pela Comissão Europeia pelos seus elevados padrões de limpeza. Os comentários dos visitantes descrevem-na como "limpa e arrumada" e "arenosa, limpa e bonita". Com uma equipa de voluntários que recolhe o lixo e mantém esta costa livre de lixo, não é de admirar que seja frequentemente mencionada.

As areias douradas, macias e limpas, são perfeitas para os mais pequenos construírem castelos de areia sem terem de se preocupar em desenterrar lixo. Existe até uma área de recreio para crianças mesmo atrás da praia, para que os mais pequenos possam libertar alguma energia antes de regressarem a casa.

Sandbanks também oferece vistas deslumbrantes de Studland e Old Harry Rocks - num dia claro, pode até ser capaz de avistar a Ilha de Wight.

A cold Autumn morning on the beach on Sandbanks Beach, Poole. Unsplash

Como chegar a Sandbanks Beach

Sandbanks Beach é uma pequena península que atravessa a boca do Porto de Poole. Se viajar de Londres, são cerca de quatro horas de comboio para chegar a este trecho da costa sul do Reino Unido.

Se quiser viajar para a praia de uma forma sustentável, há várias rotas de autocarro que fazem a ligação com centros locais em Poole e Bournemouth. No verão, um serviço de ferry atravessa o porto de Poole a partir de Studland e Swanage, proporcionando uma forma cénica de chegar à praia.

Qual é a melhor altura para visitar a praia de Sandbanks?

Belos pontos naturais fazem de Sandbanks uma boa escolha durante todo o ano. É muito popular no verão, por isso espere multidões, mas ainda há muito espaço para estender a sua manta e desfrutar do sol. O Tripadvisor também sublinha que os visitantes adoram visitar esta praia num dia frio, para apreciar as melhores vistas da costa sul britânica ou admire as incríveis propriedades ao longo da orla marítima.

Praia de Galissas, Grécia: um mergulho com snorkel em águas quentes e pouco profundas

Esta baía abrigada na costa ocidental da ilha de Syros, na Grécia, ficou em quinto lugar na lista do Tripadvisor.

Situada numa enseada entre altas falésias, é um ótimo local para a prática de mergulho com snorkel, com águas calmas e pouco profundas.

Os visitantes mencionam as suas águas limpas e claras, bem como a boa acessibilidade para pessoas com deficiência.

Depois de ter nadado e descansado na praia, dirija-se à aldeia para encontrar sabores únicos nas tabernas locais. Aprecie a magnífica vista da capela de Agia Pakou ou visite as antigas ruínas da cidade de Galissas.

Galissas beach on the west coast of Syros island, Greece. Via canva

Como chegar à praia de Galissas

Um autocarro direto liga a praia de Galissas à capital de Syros, Ermoupoli, onde também existe um aeroporto, se vier do estrangeiro. A viagem demora cerca de 20 a 30 minutos e o autocarro pára apenas a alguns minutos a pé da praia.

Praia de Nissi, Chipre: festas, música e areia branca

A praia de Nissi é uma popular extensão de areia na estância de Ayia Napa, no Chipre. Tem 500 metros de comprimento e foi galardoada com uma Bandeira Azul pela sua limpeza. O seu nome deriva do pequeno ilhéu de Nissi, que se situa nas proximidades e pode ser facilmente alcançado a pé através das águas pouco profundas.

A praia é conhecida como uma das mais pitorescas de Chipre. A sua extremidade oriental é calma e relaxante, em contraste com a extremidade ocidental, que é famosa pela sua vida nocturna. O Nissi Bay Beach Bar é um centro de música e festas, criando um programa vibrante de atividades durante a época alta.

A view of Nissi Beach, Cyprus. Unsplash

Como chegar à praia de Nissi

O aeroporto de Larnaca fica a cerca de 35 quilómetros de distância da praia de Nissi e demora cerca de uma hora a chegar lá de autocarro.

Se estiver de visita a Ayia Napa, pode apanhar um autocarro direto para as suas areias douradas, com serviços que passam de 20 em 20 minutos.

Que outras praias europeias entraram na lista das 10 melhores?

Sete das 10 praias mais sustentáveis situam-se na Europa, no Reino Unido, Grécia, Chipre, Malta e Espanha.

A fechar a lista, Saundersfoot Beach, no País de Gales, em terceiro lugar, Mellieha, em Malta, em sétimo, seguida de Myrtos Beach, na Grécia, e Playa Blanca, em Lanzarote, Espanha.

Fora da Europa, a praia de Radhanagar, na Índia, a praia de Corniche, nos Emirados Árabes Unidos, e a praia de Camp's Bay, na África do Sul, também entraram no top 10 das praias mais sustentáveis do Tripadvisor.