De Euronews

Embora o polémico influenciador possa estar temporariamente fora de jogo devido aos seus problemas legais, as ideias de Tate não desapareceram.

PUBLICIDADE

Os problemas legais continuam a acumular-se para Andrew Tate, o ex-campeão mundial de kickboxing, transformado em influenciador das redes sociais que, em tempos, se proclamou orgulhosamente "misógino".

Na segunda-feira à noite, Tate e o seu irmão Tristan foram detidos na Roménia e receberam um mandado de captura emitido pelas autoridades britânicas por alegações de "agressão sexual" num caso que remonta ao período entre 2012 e 2015.

Os dois irmãos que têm dupla nacionalidade, britânica e norte-americana, rejeitaram as acusações.

O processo civil britânico contra Tate é, no entanto, apenas o mais recente golpe legal para o influenciador das redes sociais. Em dezembro de 2022, ele foi detido juntamente com o irmão e duas mulheres romenas sob a acusação de violação, tráfico de seres humanos e formação de um grupo criminoso para explorar sexualmente mulheres.

Embora formalmente indiciado por promotores romenos em todas as quatro acusações, Tate continua a negar qualquer irregularidade.

Tate, que conta atualmente com 8,9 milhões de seguidores no X, tornou-se uma espécie de modelo da manosfera, um termo genérico que designa uma rede interligada de sítios Web, blogues e comunidades em linha onde grupos de homens promovem a masculinidade tóxica e a misoginia e lutam contra ideias progressistas como a igualdade de género.

"A dada altura, ele captou realmente a imaginação dos homens, porque se tornou viral muito rapidamente e conseguiu atrair pessoas para a sua visão do mundo", disse à Euronews Cécile Simmons, diretora de investigação do Instituto para o Diálogo Estratégico (ISD), com sede em Londres.

"Mas as visões do mundo que seduzem estes homens não desaparecem com ele", sublinhou a investigadora.

Uma história que começou muito antes de Tate

Embora a misoginia tenha raízes profundas na história da humanidade, a ideologia encontrou recentemente um terreno fértil na Internet, onde os homens, muitas vezes insatisfeitos, podem partilhar a sua frustração e raiva em relação ao mundo e às mulheres.

"A manosfera, uma coleção de comunidades misóginas online, está ativa há muito tempo, embora tenha havido uma maior consciencialização desde 2016, quando Donald Trump foi eleito", disse Simmons.

"Nos últimos anos, os influenciadores contribuíram realmente para a generalização das ideias misóginas, e Andrew Tate é um dos maiores influenciadores", acrescentou a investigadora.

"O que o caracteriza é a rapidez com que aumentou o número de seguidores, e fê-lo combinando misoginia e conversa de autoajuda, construindo toda esta empresa comercial."

Tate é visto por muitos observadores como tendo tirado partido da misoginia online, tornando-a mais popular. A sua influência generalizada continua, especialmente entre os jovens rapazes, apesar dos seus problemas legais.

Em 2022, no mesmo ano em que Tate foi preso na Roménia, o influenciador foi criticado na maioria das redes sociais devido às suas mensagens tóxicas sobre as mulheres.

Embora continue banido do YouTube, TikTok, Instagram e Facebook, o seu perfil foi reintegrado no X por Elon Musk e está atualmente ativo.

Mas mesmo quando foi banido de todas as redes sociais populares, o seu conteúdo continuou a circular online, disse Simmons, citando um relatório de 2022 que concluiu que "os seus fãs continuavam a partilhar o seu conteúdo e a publicar novamente as suas coisas".

Há muitos Andrew Tates

Os problemas de Andrew Tate podem ser um golpe para a manosfera, mas provavelmente não acabarão com esse fenómeno. Outros influenciadores da "pílula vermelha" poderão ambicionar alcançar o tipo de popularidade de que ele gozava. O termo influenciador da pílula vermelha é usado para descrever as pessoas que acreditam que o feminismo é prejudicial para os homens, que os homens são vítimas de um mundo centrado nas mulheres e que os homens têm direito ao sexo, escreve o ISD.

O tipo de ideologia defendida por Tate está a tornar-se cada vez mais comum, segundo Simmons.

PUBLICIDADE

"Toda a gente está tão concentrada em Andrew Tate porque ele foi muito importante durante algum tempo, mas enquanto olhamos para ele esquecemo-nos de que há muitas outras pessoas com grandes plataformas que estão a propagar ideias bastante problemáticas", disse.

Os sentimentos de frustração e raiva sentidos pelos homens de todo o mundo em relação ao seu novo papel no mundo, que foram utilizados por Tate para reforçar a sua ascensão nas redes sociais, não desapareceram, continuou Simmons.

"O que tem de ser dito é que há muitos Andrew Tates por aí. Eles podem não dizer exatamente as mesmas coisas, podem não ser tão violentos, mas há muitos influenciadores que dizem algo semelhante. Que as mulheres que vão ao ginásio são promíscuas, que os homens devem controlar as suas mulheres".

"Acho que há muito ressentimento entre os jovens e acho que há outros influenciadores que estão a tentar aproveitar esse mesmo descontentamento que Tate usou", acrescentou. "Outras pessoas estão prontas para usar esses sentimentos como armas. E nós precisamos de encontrar soluções para lidar com isso".