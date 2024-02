As melhores praias do mundo estão todas na Europa e uma é portuguesa

A Praia da Falésia, em Portugal, ocupa o cobiçado primeiro lugar na lista das "Melhores Praias" do Tripadvisor.

Num mundo em que a sustentabilidade e a beleza natural dominam cada vez mais as escolhas dos viajantes, a Praia da Falésia, em Portugal, surge como a joia da coroa, encabeçando a prestigiada lista das Melhores Praias do Tripadvisor para 2024.

A impressionante extensão de areia branca e falésias coloridas foi classificada como "a melhor para passeios panorâmicos e banhos de sol" e subiu do sexto lugar em 2023.

A Europa prevaleceu nos outros lugares cimeiros, com a Spiaggia dei Conigli de Itália, em Lampedusa, em segundo lugar, e a praia espanhola de La Concha, em San Sebastian, em terceiro.

Todas as três foram recomendadas para viagens de primavera.

Prémio Tripadvisor coloca o Algarve no mapa

A Praia da Falésia, situada no coração da região do Algarve, conquistou o cobiçado primeiro lugar, encantando os visitantes com a sua pitoresca mistura de areias brancas e dramáticas falésias cor de laranja beijadas pelo Oceano Atlântico.

O que distingue a Praia da Falésia é a sua linha costeira imaculada e o seu compromisso com a sustentabilidade. O parque natural adjacente à praia protege o seu estado imaculado, oferecendo um santuário para a flora e fauna locais.

Praia da Falésia: o que saber para planear o seu dia de praia

A Praia da Falésia, que se estende por quase seis quilómetros, é uma das mais extensas do Algarve.

Estende-se até ao bairro de Olhos d'Água, em Albufeira, a oeste, e faz fronteira com a cidade turística de Vilamoura, a leste. Embora seja essencialmente a mesma praia, a extremidade ocidental mais estreita é conhecida por um nome diferente, Praia do Barranco das Belharucas.

Embora a Praia da Falésia se situe na parte mais turística do Algarve, permanece em grande parte intocada, com pouco desenvolvimento diretamente nas suas costas arenosas e frágeis falésias de argila.

Mais longe da praia, existem vários resorts, hotéis e clubes de praia, incluindo o Anantara Vilamoura Algarve Resort, o The Residences at Victoria e o Domes Lake Algarve Autograph Collection.

Se estiver à procura de opções económicas, existem apartamentos de férias, alugueres de férias e pensões nas cidades vizinhas de Albufeira e Vilamoura, onde também encontrará muitos bares e restaurantes.

A Praia da Falésia Canva

Como chegar à Praia da Falésia

Existem várias formas de chegar à zona da Praia da Falésia. O Aeroporto de Faro (FAO) é o aeroporto mais próximo, com uma distância de aproximadamente 30-40 minutos de carro até à praia.

A partir do Aeroporto de Faro, os visitantes podem alugar um carro ou utilizar autocarros ou táxis para chegar ao seu alojamento.

Também é possível viajar para o popular ponto turístico de Albufeira de comboio. A estação de comboios fica a cerca de 5,5 quilómetros do centro histórico da cidade.

Para chegar à Praia da Falésia de autocarro, existe um serviço pouco frequente operado pela empresa Vamus que parte da estação rodoviária de Albufeira para a Praia da Rocha Baixinha.

Se tiver alugado um carro em Portugal, pode conduzir até à praia, onde encontrará estacionamento.

A melhor altura para visitar a Praia da Falésia

Para os amantes do sol, os meses de verão, de junho a setembro, têm o melhor tempo e as condições ideais para a prática de natação e desportos aquáticos.

No entanto, também pode desfrutar de um clima agradável e de menos multidões durante as épocas baixas da primavera (abril a maio) e do outono (outubro a novembro).

Também poderá descobrir que o alojamento e os voos são mais baratos se viajar fora da época alta.

Spiaggia dei Conigli: Como encontrar a praia escondida

A Spiaggia dei Conigli, em Itália, ficou em segundo lugar na lista das melhores praias do Tripadvisor e é conhecida pela observação de tartarugas marinhas e pelo mergulho.

A serena Spiaggia dei Conigli (Praia dos Coelhos), em Lampedusa, é acessível apenas por barco ou a pé, através de um pequeno trilho que sai da estrada principal.

Embora seja um pouco difícil de localizar, o esforço vale a pena pelas águas límpidas e areias macias. Se não tiver transporte próprio, apanhe um dos autocarros de hora a hora que partem da cidade de Lampedusa.

Devido à areia branca de sonho e às águas azuis, a praia e a sua reserva natural são frequentemente comparadas às das Caraíbas.

A praia dos Coelhos é uma das raras praias em Itália onde se pode observar as tartarugas Caretta Caretta a dar à costa para pôr os ovos e, se tiver sorte, as tartarugas jovens a nascer.

Para alojamento, os viajantes podem escolher entre vários hotéis, pensões e alugueres de férias perto da praia. Os hotéis de luxo mais populares em Lampedusa incluem La Rosa dei Venti, La Calandra Resort e Hotel Cupola Bianca para os viajantes que procuram uma estadia de luxo.

Spiaggia dei Conigli, em Lampedusa Canva

Como chegar a Spiaggia dei Conigli

Para chegar à Spiaggia dei Conigli é necessário viajar até à ilha de Lampedusa, situada no Mar Mediterrâneo entre a Sicília e a Tunísia.

No verão, Lampedusa torna-se mais acessível através de voos diretos a partir de cidades italianas continentais como Roma e Nápoles, existindo também um serviço de ferry e voos frequentes a partir da Sicília.

Praia de La Concha: uma das praias mais fotografadas da Europa

Em terceiro lugar na lista das melhores praias do Tripadvisor, a praia de La Concha, em San Sebastian, é uma das praias urbanas mais emblemáticas e fotografadas da Europa, conhecida pela beleza natural e atmosfera vibrante.

Localizada ao longo da pitoresca Baía de La Concha, a praia tem areias brancas, águas azul-turquesa, desportos aquáticos e um longo calçadão, tornando-a um destino popular para os habitantes locais e turistas.

La Concha está incrivelmente bem equipada e tem comodidades de praia, incluindo casas de banho, chuveiros, cacifos e os clássicos guarda-sóis azuis e brancos.

Vários hotéis estão a uma curta distância a pé da praia, incluindo o Hotel de Londres y de Inglaterra, o Zenit Convento San Martin e o Hotel Arbaso.

Como chegar à praia de La Concha

Chegar à praia de La Concha é fácil, graças à rede de transportes de San Sebastian. A cidade é extremamente acessível por via aérea, ferroviária e rodoviária, e muitos hotéis estão também a uma curta distância da praia.

O Aeroporto de San Sebastián (EAS) é o aeroporto mais próximo, oferecendo voos domésticos e internacionais, e a estação ferroviária de San Sebastián, também conhecida como Donostia-San Sebastián, é a principal estação ferroviária.

Praia de La Concha Canva

Melhor altura para visitar a praia de La Concha

Os meses de verão, de junho a agosto, são épocas populares para visitar e oferecem um clima quente e ensolarado, ideal para nadar, apanhar sol e praticar desportos aquáticos. Durante este período, a cidade ganha vida com festivais, eventos culturais e actividades ao ar livre, criando uma atmosfera festiva.

A época de verão atrai grandes multidões, por isso, se quiser uma experiência de praia descontraída, deve visitar durante a época baixa da primavera e do outono, quando o tempo ainda está agradável e a cidade e a praia estão menos movimentadas.

Como é que as Melhores Praias do Tripadvisor foram escolhidas?

Com base numa análise de todas as opiniões deixadas no Tripadvisor sobre praias a nível mundial durante um ano, o prémio revela as praias mais bem classificadas pelos viajantes que as visitaram.

Desde comentários entusiasmados sobre vistas de sonho a uma limpeza inigualável e mares propícios à prática de desportos aquáticos, as vencedoras do prémio proporcionaram as melhores experiências de praia em geral.

As três melhores praias do Tripadvisor são todas na Europa

Outras praias no top 10 incluem Palm-Eagle Beach em Aruba, Grace Bay em Turks e Caicos e Manly Beach em Sydney, Austrália.

Sarah Firshein, diretora editorial do Tripadvisor, afirma: "Só os nossos 25 melhores vencedores abrangem 18 países nos cinco continentes.

As três melhores praias deste ano estão todas na Europa, expulsando as eternamente populares Caraíbas desses lugares, um sinal de que alguns viajantes estão ansiosos por trocar as típicas férias em resorts pelas costas de Portugal, Itália e outros países."

Nos EUA, os vencedores abrangem oito estados este ano, desde a costa norte do Maine até às costas do Pacífico do Oregon, o que significa que as pessoas de todo o país têm acesso a excelentes praias a uma curta distância de carro.

No entanto, o Havai e a Florida são, sem surpresa, os estados com mais praias premiadas - e o Havai lidera com dez vencedores.

Manly Beach, Sydney Canva

Que outras praias entraram na lista?

Para além de homenagear as melhores praias do mundo, o Tripadvisor introduziu uma nova classificação de Praias Sustentáveis, reconhecendo destinos que são exemplo do compromisso com a conservação ambiental.

Desde as praias de areia dourada de Sandbanks Beach, no Reino Unido, até às águas azuis da praia de Radhanagar, na Índia, estes paraísos sustentáveis inspiram os viajantes a reduzir a pegada de carbono enquanto apanham banhos de sol.