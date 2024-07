Singapura tem o passaporte mais poderoso do mundo em 2024 - mas há quatro países europeus em segundo lugar

De Euronews Travel

Estes passaportes permitem aos seus titulares aceder a quase todo o mundo sem necessidade de visto.

Singapura foi novamente coroada como o país com o passaporte mais poderoso do mundo em 2024.

Os seus cidadãos podem agora visitar um número recorde de 195 países com isenção de visto, o que os torna nos viajantes mais privilegiados do mundo, de acordo com o último Henley Passport Index.

A cidade-estado passa à frente de um grupo de países que partilhavam o primeiro lugar no início do ano: França, Alemanha, Itália, Japão e Espanha caíram para o segundo lugar, cada um com acesso a 192 países sem visto.

"A tendência geral nas últimas duas décadas tem sido no sentido de uma maior liberdade de viagem, com o número médio global de destinos a que os viajantes podem aceder sem visto a quase duplicar de 58 em 2006 para 111 em 2024", comenta Christian H. Kaelin, presidente da Henley & Partners, pioneiro do conceito de índice de passaportes.

"No entanto, a diferença de mobilidade global entre os que estão no topo e no fundo do índice é agora maior do que nunca, com Singapura, no topo do ranking, a poder aceder a mais 169 destinos sem visto do que o Afeganistão".

Divulgado na terça-feira, aqui estão as maiores mudanças no índice dos passaportes mais poderosos.

Como é que o Henley Passport Index classifica os passaportes?

Em primeiro lugar, uma nota sobre a metodologia. A empresa de consultoria em cidadania global e residência Henley & Partners utiliza dados da Associação Internacional de Transportes Aéreos (IATA) para classificar os 199 passaportes do mundo. O índice existe há 19 anos e é atualizado trimestralmente.

Os países marcam um ponto por cada destino que podem visitar sem visto. Isto aplica-se se os cidadãos puderem obter um visto à chegada, uma autorização de visita ou uma autorização eletrónica de viagem quando entram no destino.

Não são atribuídos pontos a destinos onde é necessário um visto ou onde o titular do passaporte tem de obter um visto eletrónico aprovado pelo governo antes da partida.

Que países terão os passaportes mais poderosos em 2024?

Singapura recuperou o título, dando aos seus cidadãos acesso sem visto a 195 destinos de viagem de um total de 227 em todo o mundo.

Os países europeus França, Alemanha, Itália e Espanha dominam em segundo lugar, juntamente com o anterior detentor do título, o Japão.

O terceiro lugar é ocupado por um grupo "sem precedentes" de sete países, cada um com acesso a 191 destinos sem necessidade de visto prévio: Áustria, Finlândia, Irlanda, Luxemburgo, Países Baixos, Coreia do Sul e Suécia.

O Reino Unido mantém-se em quarto lugar, juntamente com a Bélgica, a Dinamarca, a Nova Zelândia, a Noruega e a Suíça, apesar de a sua pontuação de destinos sem visto ter descido para 190.

O Reino Unido e os EUA têm vindo a descer na classificação desde que partilharam o primeiro lugar há 10 anos - os EUA ocupam agora o oitavo lugar.

Os Emirados Árabes Unidos entram no top 10 pela primeira vez, tendo acrescentado 152 destinos desde o início do índice, em 2006, para atingir a sua atual pontuação de 185 destinos sem visto.

O CEO da Henley & Partners, Dr. Juerg Steffen, atribui a ascensão do país aos "esforços deliberados e concertados do governo dos Emirados para posicionar os EAU como um centro global de negócios, turismo e investimento".

Que países têm os passaportes menos poderosos?

O Afeganistão continua no fundo da lista, tendo perdido o acesso a mais um destino nos últimos seis meses. Os cidadãos do país governado pelos talibãs só têm agora acesso sem visto a 26 países - a pontuação mais baixa alguma vez registada no índice de Henley.

O país que mais caiu na última década foi a Venezuela, que desceu 17 lugares, passando do 25º para o 42º lugar na classificação.

O país sul-americano tem sido assolado por uma crise económica e política provocada pela queda do preço do petróleo, combinada com a corrupção crónica do governo, diz o índice da Henley. Os venezuelanos esperam que as eleições presidenciais de 28 de julho possam mudar a sua sorte.

O Iémen, a Nigéria, a Síria e o Bangladesh também caíram recentemente na classificação.

Entretanto, a China e a Ucrânia estão entre os dez países que mais subiram na classificação ao longo da última década.