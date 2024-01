Quatro países europeus têm passaportes mais poderosos do mundo

Quatro países europeus partilham agora o primeiro lugar com Singapura.

PUBLICIDADE

França, Alemanha, Itália e Espanha partilham agora o primeiro lugar com o líder Singapura. O Japão, que caiu para o terceiro lugar na última classificação, regressou também ao topo.

O Índice de Passaportes Henley classifica os passaportes dos países com base no número de locais onde os seus titulares podem beneficiar de isenção de visto. Os passaportes que ocupam os primeiros lugares concedem entrada em 194 países sem um visto previamente aprovado.

O índice é atualizado regularmente à medida que as informações relativas a cada país vão sendo alteradas.

Na classificação de outubro, Alemanha, Itália e Espanha ocupavam o segundo lugar, enquanto França estava em terceiro.

Uma classificação de passaportes rival, divulgada no mês passado pelo VisaGuide.World, atribuía pontos com base no tipo de acesso sem visto e na "pontuação de importância" de um destino. Aí, Espanha foi classificada acima de Singapura.

Passaportes europeus dominam top 10

Na nova classificação Henley para 2024, os países europeus dominam o top 10.

A Finlândia e a Suécia estão em segundo lugar - ambas subiram do terceiro lugar na lista de outubro - juntamente com a Coreia do Sul.

Em terceiro lugar estão a Áustria, a Dinamarca, a Irlanda e os Países Baixos, seguidos da Bélgica, do Luxemburgo, da Noruega, de Portugal e do Reino Unido, em quarto lugar. A Grécia, Malta e Suíça ficaram em quinto lugar.

Para completar o top 10, a Chéquia e a Polónia juntam-se à Austrália e à Nova Zelândia em sexto lugar; a Hungria empata com o Canadá e os EUA em sétimo; a Estónia e a Lituânia vêm em oitavo; a Letónia, a Eslováquia e a Eslovénia em nono; e a Islândia em décimo.

Outros países europeus que figuram no top 20 são Chipre e Lichtenstein (12.º), Bulgária, Croácia e Roménia (13.º), Mónaco (14.º) e Andorra (19.º).

Mais abaixo na lista, a Ucrânia ocupa o 32.º lugar, seguida de uma série de países dos Balcãs, incluindo a Sérvia em 37.º, a Macedónia do Norte em 45.º, o Montenegro em 46.º e a Albânia em 48.

A Moldávia está em 49º lugar, seguida da Bósnia e Herzegovina e da Geórgia em 50º, da Turquia em 52º, da Bielorrússia em 64º, do Kosovo em 68º, do Azerbaijão em 70º e da Arménia em 74º.

O que conta para o Índice de Passaportes Henley?

O Índice Henley de Passaportes classifica os 199 passaportes diferentes do mundo com base no número de destinos a que os seus titulares podem aceder sem visto.

Para o efeito, a empresa de consultoria em cidadania e residência global Henley & Partners baseia-se em dados da Associação Internacional de Transportes Aéreos (IATA). A classificação está no seu 19º ano e, embora anteriormente fosse atualizada quatro vezes por ano, a empresa afirma agora que será atualizada mensalmente.

Os países ganham um ponto por cada destino - num total de 227 - que podem visitar sem visto. Isto aplica-se se os cidadãos puderem obter um visto à chegada, uma autorização de visita ou uma autoridade eletrónica de viagem (ETA) quando entram no destino.

Não são atribuídos pontos aos destinos em que é exigido um visto ou em que o titular do passaporte tem de obter um visto eletrónico aprovado pelo governo antes da partida.

Passaportes mais fracos do mundo

Dos 104 países e territórios que constam da lista, o Afeganistão continua a ocupar o último lugar, com o passaporte mais fraco do mundo. Atualmente, tem acesso sem visto a 28 países, mais um do que na classificação de outubro, e menos 166 do que a França, a Alemanha, a Itália e a Espanha.

A Síria, o Iraque, o Paquistão e o Iémen estão também nos cinco últimos lugares, seguidos da Somália, em 99º lugar; da Líbia, do Nepal e dos Territórios Palestinianos, em 98º; do Bangladesh e da Coreia do Norte, em 97º; da Eritreia e do Sri Lanka, em 96º; e do Irão, do Líbano, da Nigéria e do Sudão, em 95º.