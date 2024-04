Migrantes tentam chegar à Irlanda para evitarem plano Ruanda do Reino Unido

De Euronews

Governo irlandês exige legislação de emergência para lidar com vaga migratória vinda do Reino Unido, Sunak já garantiu que não vai receber de volta os requerentes de asilo.

As novas regras do governo britânico estão a levar muitos migrantes que chegam ao Reino Unido a tentarem escapar para a Irlanda, para evitarem ser deportados para o Ruanda.

Mas o crescimento no número de requerentes de asilo que chegam à República da Irlanda através da fronteira com a Irlanda do Norte fez subir a tensão entre Dublin e Londres, com os irlandeses a exigirem que seja aprovada legislação de emergência pelos ingleses.

A crise migratória vai ser discutida esta terça-feira entre altos responsáveis dos dois países, mas o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak já garantiu que não vai receber de volta os migrantes que forem para a Irlanda.

"Não vamos aceitar regressos da União Europeia via Irlanda quando a União Europeia não aceita regressos via França, de onde vêm os imigrantes ilegais. Claro que não vamos fazer isso. Estou determinado em fazer acontecer o nosso esquema do Ruanda porque quero um dissuasor", sublinhou Rishi Sunak.

O parlamento britânico aprovou na semana passada uma proposta de lei que permite o início dos voos de deportação para o Ruanda dos requerentes de asilo que entrem ilegalmente no Reino Unido.

Mas a chegada de mais migrantes não está a agradar aos irlandeses: muitos protestaram nas ruas de Dublin na segunda-feira. Segundo a ministra da Justiça da Irlanda, Helen McEntee, mais de 80% dos migrantes que chegaram recentemente ao país atravessaram a fronteira terrestre que separa a República da Irlanda da Irlanda do Norte.