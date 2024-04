De Rosie Frost com

Sete países produzem atualmente 100% da sua eletricidade a partir de energias renováveis - dois deles estão na Europa.

O ano passado foi o melhor ano de sempre para a instalação de energia eólica. O mundo instalou mais 116 gigawatts de capacidade de energia eólica em 2023, de acordo com o último Relatório Eólico Global da associação comercial do setor, o Conselho Global de Energia Eólica (GWEC). Trata-se de um aumento de 50 por cento em relação a 2022, o que o torna o melhor ano de sempre para novos projetos eólicos.

A China liderou a instalação eólica offshore e onshore, seguida pelos EUA, Brasil e Alemanha. Graças ao forte crescimento nos Países Baixos, a Europa também teve um ano recorde em 2023, com 3,8 gigawatts de nova capacidade eólica offshore.

O relatório observa que, embora o crescimento da energia eólica esteja altamente concentrado em alguns grandes países, algumas outras regiões e nações registaram um crescimento recorde. A África e o Médio Oriente instalaram quase 1 gigawatt de capacidade de energia eólica em 2023, quase o triplo do ano anterior.

Os seus autores afirmam que o mundo está "a avançar na direção certa no combate às alterações climáticas". Os autores alertam, no entanto, para o facto de o crescimento anual dever ser de, pelo menos, 320 gigawatts até 2030, para cumprir o compromisso assumido na COP28 de triplicar as energias renováveis até ao final da década.

"É ótimo ver a retoma do crescimento da indústria eólica e estamos orgulhosos por termos atingido um novo recorde anual", afirmou o CEO da GWEC, Ben Backwell. "No entanto, muito mais precisa de ser feito para desbloquear o crescimento."

Que países são totalmente alimentados por energias renováveis?

Sete países produzem atualmente toda a sua energia a partir de fontes renováveis, de acordo com os dados da Agência Internacional da Energia (AIE) e da Agência Internacional para as Energias Renováveis (IRENA).

Mais de 99,7% da eletricidade na Albânia, Butão, Etiópia, Islândia, Nepal, Paraguai e República Democrática do Congo provém de energia geotérmica, hídrica, solar ou eólica.

A Noruega aproximou-se com 98,38% da sua energia proveniente do vento, da água ou da energia solar, de acordo com os dados compilados pelo Professor Mark Jacobson da Universidade de Stanford.

Outros 40 países obtiveram pelo menos metade da sua eletricidade a partir de energias renováveis em 2021 e 2022, incluindo 11 na Europa. Outros, como a Alemanha ou Portugal, são capazes de funcionar com 100% de energia eólica, hídrica e solar durante curtos períodos de tempo.

Energia solar poderá ultrapassar as outras energias renováveis

Embora muitos destes países utilizem atualmente uma grande quantidade de energia hidroelétrica ou eólica, os especialistas prevêem que a energia solar possa vir a assumir-se como uma fonte importante num futuro próximo. A tecnologia melhorou e os custos estão a baixar rapidamente.

A energia solar dominou a expansão da capacidade das energias renováveis em 2023, representando 73% de todo o crescimento, seguida da energia eólica com 24%. Atualmente, representa 37% da capacidade total de energia renovável do mundo.

Um estudo de 2023 da Universidade de Exeter e da University College London prevê que a energia solar atingirá um "ponto de viragem irreversível", tornando-se a principal fonte de energia do mundo até 2050.