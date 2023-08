Especialistas deixaram o alerta. As temperaturas recorde exerceram pressão sobre os sistemas energéticos da Europa, mas o aumento da produção de energia solar está a ajudar a colmatar a lacuna.

O aumento da produção de energia solar no sul da Europa foi fundamental para a prevenção da escassez de energia durante as recentes vagas de calor.

Nas últimas semanas, as temperaturas bateram recordes e provocaram uma procura sem precedentes de ar condicionado.

A energia solar é particularmente adequada para fazer face ao calor do verão, uma vez que a radiação solar é mais forte na parte mais quente do dia, quando a procura de eletricidade para arrefecimento é também mais elevada.

"O crescimento muito significativo da energia solar compensa basicamente os picos causados pelo ar condicionado", afirmou Kristian Ruby, secretário-geral do grupo da indústria da eletricidade Eurelectric, sobre a situação em Espanha.

Onde é que a energia solar ajudou a lidar com o calor?

Espanha e a Grécia estão entre os países que instalaram muitos mais painéis solares, face aos preços recorde da energia no ano passado e à procura de maior segurança energética associada à invasão da Ucrânia pela Rússia.

Espanha adicionou um recorde de 4,5 gigawatts de capacidade solar fotovoltaica no ano passado, resultando na produção de energia solar em julho - normalmente um dos meses mais ensolarados - que foi maior do que qualquer outro mês até à data, disse o operador da rede elétrica espanhola Red Electrica.

Os dados da Ember mostram que a energia solar forneceu quase 24% da eletricidade espanhola em julho deste ano, contra 16% em julho de 2022.

Quando o aumento das temperaturas e a procura de arrefecimento levaram a um pico na procura de energia na Sicília a 24 de julho, quase metade do excesso de procura - que totalizou 1,3 GW - foi coberto pela energia solar, mostram os dados da Refinitiv.

A produção solar da Sicília no mês passado foi mais do dobro da registada em julho de 2022.

"Sem a energia solar adicional, o impacto na estabilidade do sistema teria sido muito pior", disse a analista de energia da Refinitiv, Nathalie Gerl.

Painéis solares na maior central fotovoltaica flutuante da Alemanha produzem energia sob um céu azul em um lago em Haltern, na Alemanha. AP Photo/Martin Meissner, File

No entanto, a energia solar, por si só, não consegue manter as redes sob grande pressão. Catânia, abaixo do Monte Etna, na Sicília oriental, enfrentou cortes no fornecimento de eletricidade e água que as autoridades locais atribuíram em parte ao calor.

Em Atenas, o operador da rede elétrica IPTO disse que os incêndios florestais tinham danificado secções da rede elétrica.

Mas o aumento da produção solar ajudou a satisfazer a procura em ambos os países. Durante o pico de procura de eletricidade na Grécia este ano, também a 24 de julho, a energia solar fotovoltaica cobriu 3,5 GW da procura total de 10,35 GW, segundo o operador da rede IPTO.

Mesmo em países ocidentais mais frios e menos soalheiros, como a Bélgica, a energia solar cobriu mais de 100% da energia adicional necessária durante os picos de procura de eletricidade do meio-dia.

A procura de energia na Europa está a diminuir

Apesar do seu rápido crescimento, a energia solar continua a representar uma parte relativamente pequena do cabaz energético na maioria dos países, onde as fontes eólicas, o gás, o carvão e a energia nuclear cobrem normalmente a maior parte da procura ao longo do ano.

De acordo com os analistas, um segundo fator ajudou a manter os sistemas energéticos europeus a funcionar este verão: em geral, a procura de energia tem sido relativamente baixa.

É o que acontece desde a crise energética europeia do ano passado, quando a Rússia cortou o fornecimento de gás à Europa.

Ventoínha borrifa água para refrescar os clientes em um restaurante no centro de Roma. AP Photo/Martin Meissner, File

Os preços da energia na Europa ainda são elevados em comparação com os níveis históricos e os consumidores e as indústrias responderam utilizando menos energia.

O calor extremo deste verão quebrou por vezes esta tendência. Mas, de um modo geral, a procura tem estado abaixo do normal - o consumo médio horário de eletricidade em Itália em julho foi 4,4% inferior ao de julho de 2022, enquanto o de Espanha desceu 3,6%, segundo os dados da Refinitiv.

"A única razão pela qual isto tem sido suportável é o ambiente de baixa procura de energia em que nos encontramos atualmente", disse Gerl da Refinitiv.

Cientistas dizem que o pior das alterações climáticas ainda está para vir

Os cientistas esperam que as alterações climáticas tornem as vagas de calor, como as que o sul da Europa sofreu este verão, mais frequentes e ainda mais severas nos próximos anos, aumentando a carga sobre as infraestruturas energéticas da Europa.

"Os nossos sistemas energéticos não estão, de facto, concebidos para lidar com estas situações", afirmou Simone Tagliapietra, do think tank Bruegel.

Mesmo antes dos incêndios florestais e das temperaturas recorde registados este ano, o calor e a seca do ano passado reduziram a produção de energia hidroelétrica, dificultaram o transporte de combustível por via fluvial e obrigaram algumas centrais nucleares a reduzir a sua produção quando o arrefecimento das centrais foi limitado pelas elevadas temperaturas dos rios.

Numa carta enviada à Comissão Europeia na semana passada, 19 associações - 16 das quais representam grupos industriais na União Europeia (UE), incluindo a SolarPower Europe - alertaram os decisores políticos para os problemas da energia solar.

Apelam aos países da UE para que acelerem os investimentos nas redes de energia e promovam projetos que associem a energia solar ao armazenamento de energia, de modo a garantir que a energia solar se expanda com rapidez suficiente para cumprir os objetivos em matéria de alterações climáticas.

"As crises energética e climática exigem que aumentemos as taxas de implantação da energia solar para níveis sem precedentes", lê-se na carta.

"Mais do que nunca, é preciso tomar medidas para acelerar o crescimento da energia solar e mitigar o desperdício de energia."