Teorias da conspiração passaram da covid-19 para o clima. Que impacto podem ter nas eleições europeias?

De Darren Loucaides, Sam Edwards, Alessio Perrone

Rastreámos quase 4.000 canais e grupos de Telegram de conspiracionistas em mais de 20 línguas europeias. Aqui está o que descobrimos.

PUBLICIDADE

No dia 9 de fevereiro de 2024, o eurodeputado holandês Rob Roos disse a uma audiência, na Polónia, que o Pacto Ecológico da UE estava a "destruir o nosso sistema alimentar". A encerrar o discurso, avisou que "estamos a caminhar para aquilo a que chamo um novo tipo de comunismo".

Roos é um político radical que atualmente é independente no grupo dos Conservadores e Reformistas Europeus (ECR) do Parlamento Europeu, ao lado de partidos de extrema-direita como os Irmãos de Itália e o Vox de Espanha.

Quando fez estes comentários, para os quais não existem provas, Roos estava a discursar num evento relativamente pequeno em Varsóvia. Publicado no YouTube, um vídeo de quase duas horas do evento teve apenas 1.900 visualizações.

Mas, nas redes sociais, um excerto mais curto dos comentários de Roos foi partilhado muito mais amplamente por influenciadores conspiracionistas, muitos dos quais têm recentemente voltado a sua atenção para as políticas climáticas da UE.

No Telegram, um canal chamado DiscloseTV publicou o clip de Roos com uma citação de que as alterações climáticas "são uma crise fabricada". Vários outros canais partilharam o vídeo da DiscloseTV, que rapidamente ganhou mais de um quarto de milhão de visualizações.

Este foi um dos inúmeros exemplos de como as narrativas conspiracionistas sobre as alterações climáticas estão a proliferar nas redes sociais antes das eleições parlamentares da UE em junho.

Muitos dos grupos que estão por trás destas narrativas já tinham apresentado teorias da conspiração sobre a covid-19 e estão a mudar para as questões climáticas, uma vez que os partidos da direita radical se concentram cada vez mais na política ambiental. Ao longo de uma investigação de cinco meses, trabalhámos com especialistas da agência de investigação Prose Intelligence para compreender a evolução do negacionismo climático.

Quais são as principais linhas de desinformação sobre o clima?

Activistas pelo clima manifestam-se com uma faixa junto à Torre Eiffel, em Paris, em dezembro de 2015, durante a cimeira COP21. AP Photo/Matt Dunham

As narrativas virais afirmam que os regulamentos ambientais tornam a fome "inevitável" ou que, sob o pretexto de prevenir pandemias, a UE está a procurar obter novos poderes para restringir os voos e limitar os direitos civis em nome da luta contra as alterações climáticas.

Uma mensagem do Telegram com esta afirmação foi vista por 250.000 pessoas, antes de se espalhar para outras plataformas.

"Os grupos conspiracionistas e de extrema-direita que exploraram o negacionismo da covid e a desinformação anti-vacinas para obter relevância durante a pandemia rapidamente se voltaram para outras questões para tentarem manter-se relevantes", diz Callum Hood, diretor de investigação do Center For Countering Digital Hate.

"Uma dessas questões é o clima e os protestos dos agricultores em particular, que eles apresentaram como uma revolta populista contra uma elite sinistra imaginada".

A desinformação climática terá impacto nas eleições da UE?

Os especialistas afirmam que a desinformação sobre as alterações climáticas corre agora o risco de entrar na corrente dominante em vários países europeus e desempenhará um papel fundamental nas próximas eleições.

Sean Buchan, investigador de desinformação sobre o clima na Climate Action Against Disinformation (CAAD), afirma que os influenciadores conspiracionistas, acima de tudo, "perseguem a influência" e estão a mudar para publicações sobre o clima e os protestos dos agricultores, à medida que a covid-19 se torna menos interessante para o seu público.

"Com o aumento da atividade em matéria de política climática, é uma oportunidade para explorar os receios e preocupações legítimas das pessoas e lucrar com isso", afirma Buchan.

"Vai definitivamente afetar o resultado das eleições europeias, porque já afetou eleições antes. Já vimos na Alemanha como os ataques que exageraram os problemas de implantação de bombas de calor dos Verdes afetaram a popularidade do partido".

Desinformação climática tem surgido nos últimos meses

A partir do final de novembro de 2023, a Euronews Green monitorizou o discurso climático no Telegram, que se tornou um centro de grupos conspiracionistas durante a pandemia de covid-19. Seguimos 3.899 canais e grupos conspiracionistas em mais de 20 línguas europeias. Coletivamente, as mensagens destes chats foram vistas pelo menos 100 milhões de vezes por mês.

A produção relacionada com as alterações climáticas evoluiu substancialmente durante o período que monitorizámos. Não era uma parte proeminente da conversa no outono de 2023, com os "influenciadores" de desinformação a concentrarem-se principalmente no conflito na Ucrânia e em Gaza, bem como a continuarem a publicar sobre a pandemia.

Mas, nos meses que se seguiram, as narrativas em torno das alterações climáticas aumentaram significativamente em comparação com a covid-19. Durante e após a COP28, que teve lugar entre 30 de novembro e 15 de dezembro, as narrativas aumentaram de uma média de 250 publicações para um máximo de 1.000 publicações por dia.

PUBLICIDADE

Durante este período, o discurso sobre o clima registou um aumento de 400% no seu pico e, desde então, tem-se mantido mais elevado do que anteriormente. Nos cinco meses que se seguiram ao final de novembro, os dados também mostram que o discurso diário sobre o clima nos canais conspiracionistas duplicou e continua a ser proeminente no momento em que escrevemos.

Um gráfico que mostra o número de mensagens que mencionam as palavras-chave dadas ao longo do tempo em fontes do Telegram que se alinham com a conspiração. Source: TelepathyDB

Os canais e grupos monitorizados também se aproveitaram dos protestos dos agricultores que eclodiram em janeiro. Registaram-se enormes picos de atividade que ultrapassaram em muito os conteúdos relacionados com a covid-19, uma vez que os proprietários dos canais procuraram explorar os protestos e reduzir as queixas multifacetadas dos agricultores a ataques às políticas climáticas da UE.

Estas mensagens atingiram um pico quatro vezes maior do que as mensagens relacionadas com a covid. Isto levou a que janeiro fosse o mês com o maior número de visualizações totais de publicações nos canais e grupos monitorizados, atingindo 250 milhões de visualizações em comparação com 131 milhões de visualizações em março. Os picos de publicações sobre os protestos dos agricultores também se correlacionaram com os picos de publicações que mencionam a UE e o Fórum Económico Mundial, ambos alvos populares dos teóricos da conspiração.

Longe de se limitar a grupos conspirativos, o negacionismo e a desinformação sobre o clima estão a atingir cada vez mais o debate geral, segundo Leonie Pflaller, analista da empresa norte-americana NewsGuard, que classifica os sites de notícias.

Um exemplo são as alegações persistentes de que os fenómenos de tempo frio refutam as alterações climáticas. "As hashtags #climatescam ou #KlimaSchwindel (em alemão) continuam a ser populares no X", diz Pfaller à Euronews Green. "Vemos essas tendências especialmente em torno de 'extremos' climáticos, como as temperaturas mais frias na Europa Central [em meados de abril]."

PUBLICIDADE

Qual é o papel que o Telegram desempenha no discurso climático?

Apesar de empresas como o Twitter/X e o Facebook receberem mais cobertura mediática por plataformas de informação falsa e enganosa, o Telegram tornou-se um nó chave na distribuição de visões conspiratórias.

Em muitos países europeus, os cépticos da Covid-19 aglomeraram-se na plataforma em grande parte não moderada durante a pandemia e pediram às audiências que os seguissem, por vezes depois de terem sido banidos de outras plataformas por violarem as políticas daquelas empresas.

Na nossa análise, o conteúdo em língua alemã teve uma classificação notavelmente elevada em comparação com outras línguas. Mais de 33% dos posts sobre o clima no nosso conjunto de dados estavam em alemão, em comparação com quase 36% em inglês, 8% em espanhol e 7,5% em francês.

Uma "nuvem mundial" que mostra a frequência das palavras nos posts das fontes conspiracionistas do Telegram. Source: TelepathyDB

Segundo as suas próprias estimativas, o Telegram ultrapassou os 900 milhões de utilizadores em todo o mundo, o que o coloca entre as maiores redes sociais do planeta. Mas a empresa conseguiu evitar um controlo mais apertado na Europa.

Em fevereiro, o Telegram registou uma média mensal de 41 milhões de utilizadores na UE, um pouco abaixo do limiar estabelecido pela UE para as grandes plataformas, o que lhe permitiu evitar a supervisão direta da Comissão e as obrigações mais rigorosas previstas na lei de moderação de conteúdos.

PUBLICIDADE

Eliška Pírková, analista do grupo de defesa dos direitos digitais Access Now, diz que há uma falta de transparência no número de utilizadores ativos por mês de algumas plataformas, incluindo o Telegram. A Comissão Europeia não publicou qualquer metodologia concreta sobre como contar os utilizadores ativos por mês, acrescenta, deixando a questão nas mãos das empresas.

Um porta-voz da Comissão Europeia disse à Euronews Green que vai continuar a acompanhar os desenvolvimentos para avaliar se outras plataformas devem ser incluídas na sua lista de grandes plataformas que requerem supervisão direta.

Desinformação climática terá 'efeito arrepiante' pós-eleições

Entretanto, os especialistas afirmam que a desinformação sobre as alterações climáticas já não é partilhada apenas pelos cépticos da linha dura, tendo sido "cooptada para as guerras culturais" e misturada com uma variedade de queixas contra o establishment, desde a migração aos direitos reprodutivos.

"O negacionismo das alterações climáticas é muitas vezes misturado com teorias da conspiração de longo alcance, alegando que os meios de comunicação social, os especialistas e os governos estão a colaborar neste processo", afirma Pfaller.

Joe Düker, investigador do Centro de Monitorização, Análise e Estratégia - uma organização sem fins lucrativos sediada na Alemanha que monitoriza ideologias da conspiração, a desinformação, o antissemitismo e o extremismo de direita, especialmente no Telegram - defene que as ideologias da conspiração alimentam uma "visão do mundo" conspiracionista. Isto significa que alguém que acredita em conspirações sobre a covid-19 estaria aberto a narrativas falsas ou enganosas sobre o clima e vice-versa.

PUBLICIDADE

"Uma vez que os influenciadores de ideologias da conspiração e de extrema-direita querem apelar a um grande público e desejam explorar emoções como o medo ou a raiva, tendem a concentrar-se em tópicos que são atualmente amplamente - e calorosamente - debatidos na sociedade", diz Düker. Isto inclui o clima.

A forma como as questões climáticas são discutidas pelos influenciadores conspiracionistas também evoluiu ao longo do tempo, de acordo com Düker. "Enquanto os negacionistas do clima costumavam negar abertamente que as alterações climáticas estivessem a acontecer ou que não fossem causadas por gases com efeito de estufa gerados pelo homem, hoje em dia muitos negacionistas do clima pintam a ciência climática como pouco fiável ou argumentam que as soluções propostas para as alterações climáticas não funcionam", afirma.

Düker acrescenta que se pode esperar que as alterações climáticas continuem a ser um "tópico relevante" para os influenciadores conspiracionistas, à medida que o seu impacto no mundo se intensifica.

O impacto da desinformação sobre o clima estender-se-á para além das eleições europeias, afirma Sean Buchan, do CAAD.

"Após as eleições, não se deve subestimar o efeito inibidor sobre a política climática", prevê Buchan. "Os responsáveis eleitos sentirão que não têm o capital político necessário para implementar ações climáticas e a transição necessária será mais lenta, afetando negativamente milhões de vidas".

PUBLICIDADE

O Telegram foi contactado para comentar.