"Tínhamos esperança": Ativistas do clima partilham opiniões sobre os últimos 5 anos de política europeia

As eleições europeias de 2019 foram marcadas pela chamada Onda Verde, que colocou a ação climática firmemente na agenda política, mas com a aproximação de novas eleições, o que pensam os ativistas do clima sobre os últimos 5 anos?

PUBLICIDADE

"As eleições estão a chegar", recorda alegremente uma ativista a uma mulher idosa que passa por ela, enquanto lhe entrega um folheto.

É um agradável dia de primavera em Bruxelas e o ramo da Extinction Rebellion da cidade está a organizar um protesto na Place Jean Rey, a dois passos do Parlamento Europeu.

Em menos de dois meses, mais de 400 milhões de pessoas terão a oportunidade de ir às urnas e decidir quem ocupará esse parlamento.

Os cerca de 100 manifestantes bloqueiam uma estrada sob o olhar atento de vários polícias.

"A nossa exigência é acabar imediatamente com os subsídios aos combustíveis fósseis, como o mínimo que a Europa pode fazer para reconhecer o seu papel histórico e atual na alimentação da crise climática", diz a Dra. Angela Huston Gold, porta-voz da United for Climate Justice, uma plataforma de movimentos ambientais.

Os ativistas do clima estão mais uma vez a mobilizar-se para fazer ouvir a sua voz.

Police oversee an Extinction Rebellion protest in Brussels on 6 April. Euronews

O que aconteceu com a Onda Verde Europeia em 2019?

Há cinco anos, o movimento ambientalista estava em alta.

As greves escolares coordenadas, lideradas pela adolescente Greta Thunberg, colocaram a ação climática na agenda política.

Os Verdes tiveram a sua melhor participação de sempre nas eleições europeias, liderando as sondagens em várias cidades europeias e aumentando as suas fileiras para 71 deputados ao Parlamento Europeu.

"Éramos muitos, fazíamos barulho e estávamos juntos", diz Laila Kriechbaum, ativista do Fridays for Future, à Euronews Green. Laila Kriechbaum, ativista do Fridays for Future, participou nas greves de 2019 na Áustria quando tinha 16 anos e é agora uma organizadora nacional do grupo.

"Ao ver como a onda verde se espalhou por toda a Europa e teve um impacto tão grande, foi um sentimento extremamente forte ver o que os jovens podiam fazer.

"E isso criou uma dinâmica e um poder que se manteve durante meses, greve clim ática após greve climática e anos".

Climate activist Greta Thunberg at a Fridays for Future demonstration in 2019. AP Photo

O que é o Pacto Ecológico Europeu?

Aproveitando esta energia, a UE introduziu o Pacto Ecológico Europeu, uma estratégia legislativa ambiciosa destinada a tornar o bloco neutro em termos climáticos até 2050, através de medidas como a redução das emissões de gases com efeito de estufa, o investimento em energias renováveis e a promoção do crescimento sustentável.

"No início, ainda estávamos esperançados na primeira parte do mandato", diz Julie Zalcman, ativista da Friends of the Earth Europe.

E tem havido êxitos.

Zalcman aponta a estratégia REPower EU, que tem como objetivo diminuir a dependência da UE dos combustíveis fósseis russos, aumentando as energias renováveis para 45% do cabaz energético do bloco até 2030. A UE pretende reduzir a sua dependência dos combustíveis fósseis russos, aumentando as energias renováveis para 45% do seu cabaz energético até 2030.

A UE quer reduzir a desflorestação desenfreada

O Greenpeace Europa também considera que foram adoptadas algumas políticas sólidas. O Greenpeace Europe também considera que foram adoptadas algumas políticas sólidas, nomeadamente a lei da desflorestação.

"É algo que temos vindo a pedir há muito tempo", afirma John Hyland, assessor de imprensa do grupo.

PUBLICIDADE

A UE estabeleceu uma lista de produtos altamente associados à desflorestação: cacau, café, borracha, óleo de palma, soja, carne de bovino e madeira.

A partir de dezembro de 2024, os importadores e exportadores que negoceiam com a UE devem provar que estes bens, ou os seus produtos derivados, não provêm de áreas recentemente desflorestadas ou causam degradação florestal.

Mas talvez a oposição a esta lei seja um símbolo da mudança dos ventos políticos na UE. Celebrada como um sucesso ecológico quando foi aprovada, vários ministros de países da UE estão agora a pedir que a sua implementação seja adiada.

Porque é que a Europa está a enfrentar uma reação verde?

A música ambiente mudou desde 2019. O Partido Verde está a cair nas sondagens e a extrema-direita está a subir.

A legislação climática que parecia estar no papo está subitamente sob ameaça, pois os políticos estão assustados com os protestos dos agricultores e as próximas eleições.

PUBLICIDADE

Entre os defensores e activistas do clima, há a sensação de que foram feitos progressos e de que houve algumas vitórias duramente conquistadas, mas não são suficientes.

A ciência e as próprias estimativas da UE confirmam este facto.

O relatório da UE sobre a Ação Climática 2023 afirma "A UE e os seus Estados-Membros precisam de intensificar significativamente os seus esforços de implementação e acelerar a redução das emissões para se manterem no caminho certo para atingir o objetivo de redução líquida de gases com efeito de estufa de -55% até 2030 e a neutralidade climática até 2050".

Entretanto, os recordes continuam a bater-se.

março foi o décimo mês consecutivo em que se bateu o recorde de temperatura global, a seca está a assolar a Catalunha, a Sicília e outras partes da Europa e, à medida que entramos na época dos incêndios florestais, estes irão certamente arder com uma intensidade cada vez maior durante os Verões cada vez mais quentes em todo o continente.

PUBLICIDADE

Os ativistas do clima estão a mobilizar-se antes das eleições europeias

Num momento tão crucial para o futuro da Europa e do mundo, o que estão os ativistas a fazer antes das eleições de junho?

A Extinction Rebellion é clara: mobilizar e perturbar numa tentativa de exercer pressão sobre os políticos.

A manifestação em Bruxelas no início deste mês fez parte do lançamento de uma nova campanha que envolveu grupos de 12 países europeus. O movimento "Stop EU Fossil Subsidies" afirma que vai intensificar os seus protestos e bloqueios no período que antecede as eleições europeias.

"Estamos a ver que bloquear estradas é estúpido, certo? Isso é claro", afirma o Dr. Huston Gold, porta-voz do movimento. "Mas o que é ainda mais claro é que o governo continua a subsidiar estas indústrias criminosas que estão a destruir o nosso futuro."

Fridays for Future também está a planear protestos em massa, com uma greve climática global convocada para 19 de abril e outras a caminho.

PUBLICIDADE

Kriechbaum quer usar uma mensagem de esperança para motivar as pessoas.

"Vejam o que temos a perder, o que está em jogo e o que pode acontecer", afirma.

"E somos capazes de o evitar se usarmos o nosso voto, especialmente enquanto jovens que estão sub-representados."

Para grupos de campanha como a Greenpeace Europa e a Friends of the Earth Europe, a luta continua em Bruxelas, fazendo lobbying e influenciando os responsáveis pela mudança.

"Pode ser extremamente deprimente preocupar-se com a ação climática e não encontrar uma forma de ver a ação", diz Silvia Pastorelli, ativista do clima e da energia na Greenpeace Europa.

PUBLICIDADE

"Por isso, o melhor é envolvermo-nos sempre e exercer pressão direta sobre as pessoas que tomam as decisões."