Tabela de avaliação dos ambientalistas revela o grau de divisão entre a esquerda e a direita no Parlamento Europeu relativamente ao Pacto Ecológico. São poucos os que receberam boas notas.

Os padrões de votação dos eurodeputados ao longo dos últimos cinco anos confirmaram uma clara divisão político-partidária relativamente à ação climática e à proteção da natureza, revelando - para além de um fosso previsível entre as posições dos Verdes e da extrema-direita - uma clara linha de fratura que atravessa o centro político.

Cinco das maiores organizações não-governamentais (ONG) ambientalistas sediadas em Bruxelas analisaram 30 peças-chave da legislação ambiental e atribuíram pontuações de zero a 100, com base no facto de os legisladores apoiarem ou rejeitarem as ações e objetivos mais ambiciosos que os grupos têm vindo a defender, classificando estes últimos como "pré-históricos".

O grupo dos Verdes/ALE ficou em primeiro lugar, com uma pontuação global de 92, enquanto o Identidade e Democracia, de extrema-direita, que tem proposto regularmente a rejeição pura e simples da legislação ecológica, obteve apenas seis pontos.

Mas a sondagem, publicada esta segunda-feira, também revelou uma grande divergência entre os eruodeputados de centro-esquerda, que obtiveram 70 pontos, e os do centro-direita, que obteviram apenas 25 pontos. O Partido Popular Europeu (PPE, centro-direitra) é o maior do Parlamento e o partido da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que colocou o Pacto Ecológico Europeu no centro do programa político do executivo da UE.

O partido liberal Renovar a Europa obteve 56 pontos, o que reflecte as frequentes divisões quando se trata de votar propostas de política ambiental e climática. Os resultados mostram divisões semelhantes noutros grupos, muitas vezes baseadas na filiação partidária nacional dos eurodeputados que os constituem.

Precisamos de pessoas como vocês (autores do relatório), que defendem a ambição máxima, mas também acredito que precisam de pessoas como eu, que tentam mediar e evitar a polarização extrema do nosso espetro político. Radan Kanev Eurodeputado, centro-direita, Bulgária

A proteção da natureza menos importante que as alterações climáticas?

Os dados revelam outro padrão de votação claro que pode ser observado quando a política ambiental é subdividida em ação climática, proteção da natureza e prevenção da poluição. Em termos gerais, se um partido político se opõe à adoção das medidas mais ambiciosas para fazer face à ação climática, adoptará uma posição semelhante nas outras duas grandes áreas.

É na legislação relativa à proteção da natureza, que foi recentemente objeto de uma forte rejeição por parte do PPE no contexto dos protestos generalizados dos agricultores em toda a Europa, que o fosso político é mais acentuado, com os Verdes e a Esquerda a registarem 94 e 87 votos, respetivamente, enquanto o PPE e o grupo conservador CRE registam 19 e 13 votos, respetivamente.

Radan Kanev, eurodeputado búlgaro do PPE, descreveu-se a si próprio como "mais ecológico do que o conservador médio", mas ainda assim colocou-se algures entre as categorias de "pensadores pré-históricos" e "procrastinadores" que os autores do estudo utilizaram para a menor das suas três faixas, sendo os que obtiveram uma pontuação superior a 70 são considerados "protetores" do ambiente.

"Estou profundamente convencido de que nenhuma política é a preto e branco", afirmou, num evento realizado, em Bruxelas, para apresentar os resultados.

"Precisamos de pessoas como vocês (autores do relatório), que defendem a ambição máxima, mas também acredito que precisam de pessoas como eu, que tentam mediar e evitar a polarização extrema do nosso espetro político", afirmou, referindo-se ao que considerou ser a impossibilidade de uma estratégia climática estável nos EUA, onde as próximas eleições poderão conduzir a uma "completa subversão" da política existente.

O eurodeputado búlgaro criticou o alargamento do sistema de comércio de emissões poluentes da UE aos transportes rodoviários e aos edifícios, onde será aplicado um preço do carbono baseado no consumo de combustíveis fósseis a partir de 2027 - uma proposta apoiada pela esmagadora maioria dos membros do PPE.

Chegou o momento de os cidadãos europeus acordarem para a possibilidade real de um Parlamento Europeu repleto de pensadores pré-históricos e de votarem em partidos que possam fornecer os protetores do clima de que tanto precisamos para melhorar e reforçar o Pacto Ecológico Europeu. Chiara Martinelli Diretora, Rede Europeia de Ação Climática

"Na minha opinião, há muito poucas coisas mais estúpidas alguma vez feitas a nível político", afirmou Kanev. "Estou certo de que haverá uma reação muito violenta da opinião pública anti-europeia", disse sobre o impacto que espera ter no seu país.

Saskia Bricmont, eurodeputada belga dos cerdes, alertou para o facto de a política ambiental voltar a ser "o negócio do costume", à medida que a agenda política da UE se inclina para questões económicas e de segurança.

"O que eu vejo agora é um retrocesso total", disse sobre os seus adversários nas próximas eleições europeias. "Mesmo os progressistas que votaram connosco nas políticas climáticas não estão a fazer disso uma prioridade", afirmou a eurodeputada belga.

Chiara Martinelli, diretora da Rede Europeia de Ação Climática, um dos grupos responsáveis pelo inquérito, alertou para o facto de as próximas eleições europeias poderem vir a marginalizar mais uma vez a política ambiental.

"Chegou o momento de os cidadãos europeus acordarem para a possibilidade real de um Parlamento Europeu repleto de pensadores pré-históricos e de votarem em partidos que possam fornecer os protetores do clima de que tanto precisamos para melhorar e reforçar o Pacto Ecológico Europeu", afirmou.

William Todts, diretor da aliança de campanha Transport & Environment, sugeriu que Bruxelas pode ser a única fonte de leis de proteção ambiental para muitos Estados-membros da UE. "A UE é uma força do bem no que diz respeito à ação climática", afirmou Todts numa declaração que acompanha o relatório das ONG.

"Desde carros limpos a impostos sobre o carbono para aviões e navios, a UE fez o que os governos nacionais não puderam ou não quiseram fazer", alertou.