Acórdão histórico pode ligar as alterações climáticas aos direitos humanos

Decisões sobre o clima poderão constituir um precedente histórico no principal tribunal de direitos humanos da Europa.

A decisão sobre três processos judiciais no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH) esta terça-feira pode abrir um precedente sobre a obrigação de os governos protegerem as pessoas das alterações climáticas. Todos estes casos - um dos quais apresentado por jovens portugueses - acusam os governos europeus de não agirem ou de não tomarem medidas suficientes contra as alterações climáticas.

Embora alguns casos nacionais tenham sido bem sucedidos, será a primeira vez que o TEDH emite uma decisão sobre as alterações climáticas e determinará se as políticas governamentais estão a violar a Convenção Europeia dos Direitos Humanos.

As decisões estabelecerão um precedente legal sobre a forma como a lei dos direitos humanos é interpretada pelo tribunal no que respeita às alterações climáticas.

Que casos estão a ser decididos pelo TEDH?

O primeiro dos casos foi apresentado pela KlimaSeniorinnen (Idosos Suíços para a Proteção do Clima). Esta associação de 2.500mulheres suíças tem uma idade média de 73 anos.

As idosas suíças apresentaram uma queixa sobre várias "falhas" em matéria de alterações climáticas que "iriam prejudicar seriamente o seu estado de saúde". Argumentam que as políticas do seu governo são "claramente inadequadas" para manter o aquecimento global abaixo do limite previsto pelo Acordo de Paris de 1,5ºC.

Depois de lutarem nos tribunais suíços durante vários anos e de terem sido finalmente derrotadas no Tribunal Federal - o mais alto do país -, levaram o caso ao TEDH.

O segundo caso foi apresentado pelo antigo presidente da câmara da cidade francesa de Grande-Synthe, Damien Careme. Queixa-se das "deficiências" do governo que colocam a sua cidade em risco devido à subida do nível do mar.

Careme apresentou um processo no mais alto tribunal administrativo de França em 2019. O Conselho de Estado francês decidiu a favor do município, mas rejeitou o caso pessoal de Careme, que acabou por chegar ao TEDH.

O terceiro caso, talvez o mais abrangente, foi apresentado por seis jovens portugueses com idades compreendidas entre os 12 e os 24 anos. Os incêndios que alastraram pelo país em 2017 levaram-nos a agir.

O caso não é apenas contra Portugal, mas contra todos os Estados-Membros da UE, a Noruega, a Suíça, a Turquia, o Reino Unido e a Rússia.

Os três casos baseiam-se em artigos da Convenção Europeia dos Direitos Humanos que protegem o "direito à vida" e o "direito ao respeito pela vida privada".

Jovens portugueses junto do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos em Estrasburgo AP Photo/Jean-Francois Badias, File

O que significa o acórdão para a ação climática?

Estes três casos levantam várias questões jurídicas sobre as obrigações de um governo no que diz respeito às alterações climáticas. Entre elas, o dever de prevenir danos previsíveis aos direitos humanos causados pelas alterações climáticas; quem pode procurar proteção e reparação dos danos climáticos junto do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos; e o papel do direito internacional, como o Acordo de Paris, na determinação do que é uma ação climática adequada.

A Convenção Europeia dos Direitos Humanos não faz qualquer referência específica às alterações climáticas. Mas o tribunal já decidiu, a favor da indústria e da gestão de resíduos, que, com base no artigo 8.º ou no direito ao respeito pela vida privada e familiar, os Estados têm a obrigação de manter um "ambiente saudável".

Se o tribunal decidir a favor destes três casos, poderá abrir um precedente para que outros indivíduos recorram ao TEDH para obter reparação pelo facto de o seu governo não os proteger das consequências das alterações climáticas.

Os acórdãos aplicar-se-iam à forma como a lei dos direitos humanos é interpretada para proteger os cidadãos das alterações climáticas nos 46 Estados-Membros do Conselho da Europa. Estes casos poderão também servir de modelo para futuras decisões judiciais, influenciando os casos climáticos ainda pendentes na Europa e em todo o mundo.