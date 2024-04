Março bate recorde mundial de temperatura pelo décimo mês consecutivo

A sequência de recordes de calor no ar e nos oceanos continua, enquanto os cientistas do clima apelam a uma rápida redução das emissões de gases com efeito de estufa.

O mês passado foi o mais quente de que há registo, tornando-se o décimo mês consecutivo a bater recordes, revelaram cientistas do Copernicus.

De acordo com o serviço climático da UE, a temperatura do ar a nível mundial foi 0,73 °C superior à média de 1991-2020 para o mês de março e 0,10 °C superior ao anterior máximo registado em março de 2016.

Este é o décimo mês consecutivo em que as temperaturas foram mais altas do que as registadas para a respetiva época do ano, depois de fevereiro ter também batido o antigo recorde por uma décima de grau.

"Março de 2024 continua a sequência de quebras de recordes climáticos tanto para a temperatura do ar como para a temperatura da superfície do oceano", declarou Samantha Burgess, diretora-adjunta do Serviço Climático Copernicus (C3S).

Anomalias mensais da temperatura global do ar à superfície em relação a 1850-1900, de janeiro de 1940 a março de 2024, representadas como séries cronológicas para cada ano C3S/ECMWF

"A temperatura média global é a mais elevada de que há registo, com os últimos 12 meses a situarem-se 1,58 °C acima dos níveis pré-industriais.

Para travar o aquecimento, são necessárias reduções rápidas das emissões de gases com efeito de estufa."

O que é o registo da temperatura dos oceanos?

Os oceanos do mundo estão a refletir a situação sem precedentes no ar.

As temperaturas do ar marinho mantiveram-se a um nível invulgarmente elevado no mês passado, apesar do enfraquecimento do El Niño no Oceano Pacífico equatorial oriental.

Como nos disse anteriormente o diretor do C3S, Carlo Buontempo, o fenómeno El Niño, que começou em junho, não explica totalmente o tempo invulgarmente quente em que a Terra tem estado nos últimos 10 meses.

"Enquanto o El Niño acrescenta e subtrai - dependendo da fase em que se encontra - à temperatura média global, há algo que continua a acrescentar", afirmou. "E isso são os gases com efeito de estufa".

Temperatura diária da superfície do mar (°C) média no oceano global extra-polar (60°S-60°N) para 2016 (amarelo), 2023 (vermelho) e 2024 (linha preta). Copernicus Climate Change Service/ECMWF

A temperatura global da superfície do mar atingiu uma média de 21,07°C em março: o valor mensal mais elevado de que há registo. Esta leitura para os oceanos - que exclui os extremos polares da Terra - é ligeiramente superior aos 21,06°C registados em fevereiro.

Os recordes também estão a ser testados nos oceanos polares gelados. A "extensão" do gelo marinho da Antártida - definida como a área total do oceano que contém gelo marinho em concentrações superiores a 15% - ficou 20% abaixo da média em março.

Segundo o C3S, esta é a sexta extensão mais baixa para o mês de março no registo de dados de satélite, dando continuidade a uma série de grandes anomalias negativas observadas desde 2017.

Março foi um mês recorde para a Europa?

Para a Europa, o mês de março foi o segundo mais quente de que há registo, sendo apenas 0,02°C mais frio do que em março de 2014.

A temperatura média no continente foi 2,12°C superior à média de 1991-2020 para março, com a maior subida nas regiões central e oriental.

Em termos de água, o mês de março foi mais húmido do que a média na maior parte da Europa Ocidental, uma vez que as tempestades provocaram fortes precipitações no sul de França e na Península Ibérica. As regiões escandinavas também estiveram mais húmidas do que a média.

Já o resto da Europa foi em grande parte mais seco do que a média, com chuvas particularmente escassas no noroeste da Noruega.

O limiar crítico de 1,5º está a aumentar

O C3S utiliza milhares de milhões de medições efetuadas por satélites, navios, aeronaves e estações meteorológicas de todo o mundo para fundamentar as suas análises e conclusões geradas por computador, publicadas em nome da Comissão Europeia.

O Copernicus comunicou anteriormente que, em janeiro de 2024, o aquecimento global excedeu 1,5ºC durante um ano inteiro pela primeira vez.

A média de 12 meses, que atingiu 1,52 ºC em janeiro de 2024, situa-se agora em 1,58 ºC nos últimos 12 meses, em comparação com a média pré-industrial de 1850-1900.

Na estreita janela que resta para impedir que esta violação temporária de um limiar crítico se torne permanente, a mensagem direta de Burgess merece ser repetida: "Para travar o aquecimento, é necessário reduzir rapidamente as emissões de gases com efeito de estufa."