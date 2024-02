Inverno invulgarmente quente deixa parte da Áustria sem neve

De Euronews

Não há neve em partes da Áustria devido a um inverno excepcionalmente quente. Época de desportos de inverno teve de ser suspensa em estância de esqui de Salzburgo.

Em algumas regiões a situação é extrema. É o caso da estância de esqui Karkogel em Abtenau, junto a Salzburgo, que teve que suspender a temporada de esqui.

"Tem sido assim nas últimas três semanas. Apenas temperaturas positivas, entre dez e 15 graus durante o dia, sem geada à noite, chuva e dois dias de vente quente e seco no último fim de semana. Foi demais", relata Franz Pendl, responsável pela estância de esqui de Abtenauer Bergbahnen.

Apesar das condições não serem as melhores, há quem ainda tente aproveitar ao máximo.

"Não sou esquiadora, mas gosto de ver a neve. E gosto que as outras pessoas do grupo desfrutem da neve e estamos a conseguir fazê-lo. Está tudo bem", refere uma turista do Reino Unido.

Uma paisagem desoladora para os amantes de neve e dos desportos de inverno, ainda para mais porque não há muito tempo estas pistas de esqui estavam cobertas de neve.