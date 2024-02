Áustria inicia perfuração na região de Molln em busca de gás

De Euronews

Apesar dos protestos, os testes de perfuração de poços de gás deram início no domingo. O país procura fontes alternativas ao gás russo, do qual é 98% dependente.

PUBLICIDADE

No Vale de Jaidhaus, em Molln, Áustria, a primeira perfuração dos poços de gás da empresa de energia ADX, muito perto do Parque Nacional de Kalkalpen, começou no domingo, 25 de fevereiro.

Os opositores do projeto conseguiram atrasar a perfuração por meses. Mas os testes avançaram e vão durar seis semanas sem interrupção. Cerca de dez pessoas vão trabalhar no local 24 horas por dia.

A Áustria depende do gás russo

A Áustria precisa de novas fontes de gás: nos últimos dois anos, ao invés de diminuir, o país aumentou a sua dependência do gás russo, atingindo os 98% de consumo dessa fonte proveniente da Rússia.

Viena pretende rescindir o contrato de fornecimento com Moscovo de forma antecipada, mas para isso, é necessário encontrar fontes alternativas fiáveis.

Procurar novas fontes de gás na Áustria

O objetivo da perfuração é atingir uma profundidade de 1.900 metros para explorar as formações geológicas e testar o fluxo de gás no subsolo.

Cerca de 1.500 sensores vão monitorizar o que está a acontecer debaixo da terra, registando e fornecendo dados constantemente.

No entanto, mesmo que as análises de dados sejam baseadas em altas reservas de gás no local, permanece o risco, embora residual, da real quantidade de gás a encontrar.