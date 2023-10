Recorde de temperaturas máximas pela Europa

De Euronews

As temperaturas continuaram a subir nos termómetros, mesmo no início de outubro.

A Áustria, a Bélgica, a França, a Alemanha, a Polónia e a Suíça acabam de registar o mês de setembro mais quente de que há registo.

Na Alemanha e na Bélgica, a temperatura média em setembro foi quatro graus acima do normal para a estação.

Em França, o mês de setembro foi 3,5°C superior ao normal, revelou a Meteo-France, mas no primeiro dia de outubro foram batidos recordes de calor em várias regiões. Em Bordéus, no sul do país, as pessoas estão habituadas a “verões tardios” mas começam a preocupar-se.

"É muito preocupante, porque não é normal e todos os anos o bom tempo termina mais tarde. Tenho essa impressão, sobretudo em relação ao calor,. Parece que estamos em agosto quando na verdade estamos em outubro”, diz Lucile, uma estudante de 22 anos.

"É bom aproveitar. Mas acho que é muito, muito preocupante. É assustador”, afirma Thomas, um arqueólogo de 51 anos.

Em Chipre, deverão manter-se acima dos 30 °C durante esta semana.

Em algumas regiões de Espanha e de Portugal, deverão manter-se próximas dos 40°C.

As autoridades portuguesas alertam os banhistas para não entrarem no mar em praias não vigiadas. Durante o fim de semana, várias pessoas tiveram de ser resgatadas nas praias portuguesas e pelo menos uma morreu. Duas estão desaparecidas.

Em Itália, são esperados picos de calor acima dos 30°C nos primeiros dias de outubro em várias regiões.