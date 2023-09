Vaga de calor preocupante em Portugal e Espanha

De Euronews

A Península Ibérica está sob uma vaga de calor outonal anómala. As altas temperaturas em Portugal e Espanha são preocupantes.

Em Portugal, as temperaturas podem atingir 37°C. São cinco a oito graus acima da média para para o mês de setembro.

Prevê-se enchentes nas praias, que já estão sem vigilância. A Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores alerta para o risco de afogamento.

Num comunicado, citado pela agência Lusa, a federação lembrou que "existe morte por afogamento em todos os meses do ano", tal como mostram os relatórios do Observatório do Afogamento.

A vaga de calor outonal anómala deverá manter-se, pelo menos, até segunda-feira.

Em Espanha já esta quinta-feira foram registadas temperaturas de 35°C, em 25 estações da Agência Estatal de Meteorologia (Aemet), todas na Andaluzia e Estremadura.

As previsões são de que os termómetros continuem a subir, esperando-se que o domingo seja o pior dia, sobretudo no Vale do Guadalquivir e na depressão do rio Ebro.