Seca Extrema: Governo do Brasil envia ajuda humanitária "de emergência" para o estado do Amazonas

Seca Extrema leva governo brasileiro a enviar ajuda humanitária "de emergência" para o estado do Amazonas.

O governo brasileiro anunciou o envio de ajuda humanitária "de emergência" para o estado do Amazonas, onde parte da maior floresta tropical do mundo está em seca "extrema".

De acordo com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, 56 dos 62 municípios do estado estão ameaçados.

A Proteção Civil alertava para o facto de a situação pode piorar nos próximos meses, muito devido à falta, ou insuficiência, de chuva.

Cerca de 500.000 pessoas podem ser afetadas, por este drama, até ao final do ano.

O baixo volume dos caudais está a provocar a morte a milhares de peixes.